Nowa waloryzacja emerytur. Marne podwyżki dla seniorów

Wskaźnik waloryzacji emerytur w 2025 roku przyjęty przez rząd

Rząd Donalda Tuska podał wysokość wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytów i rencistów w 2025 roku. Seniorzy nie mogą liczyć na duże podwyżki, tak jak w tym roku. Waloryzacja wyniesie 6,78 proc. To dużo mniej jak w tym roku, 1 marca świadczenia wzrosły o 12,12 proc., Powodem tak wysokiej waloryzacji była duża inflacja. A to bardzo ważny parametr, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika waloryzacji emerytur Po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła z 1588,44 zł do 1780,96 zł.

Przy wskaźniku waloryzacji 6,78 proc. najniższa emerytura wzrośnie o 120,75 zł do kwoty 1901,65 zł. Senior pobierający emeryturę w wysokości 2500 zł dostanie podwyżkę 170 zł, a jego świadczenie będzie wynosić 2670 zł. O 339 zł, do kwoty 5339 zł wzrośnie obecna emerytura w wysokości 5 tys. zł

Najnowsza waloryzacja rent i emerytur 2025

Biorąc pod uwagę dane z Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie których wylicza się wskaźnik waloryzacji, seniorzy mogą liczyć podwyżki swoich świadczeń o 6,3 proc.

Co wpływa na wysokość wskaźnika waloryzacji? GUS podał najnowsze dane dotyczące inflacji w lipcu 2024 roku. Okazało się, że inflacja w zestawieniu cen rok do roku wyniosła 4,2 proc. Do obliczenia wskaźnika waloryzacji pod uwagę bierze się również wskaźnik wzrostu płac, który w lipcu według GUS wyniósł 14,7 proc. Tym samym waloryzacja w 2025 roku wyniesie tylko 6,3 proc.

Przy takim wskaźniku waloryzacji minimalna emerytura (obecnie 1 780,90 zł brutto) wzrośnie o 112,20 zł, czyli do kwoty 1893,16 zł brutto. Senior ze świadczeniem w wysokości 2 500 zł brutto, może liczyć w 2025 roku na 158 zł podwyżki – do kwoty 2658 zł. Więcej zyska senior otrzymujący świadczenie w wysokości 5000 tys. zł brutto. Jego świadczenie wzrośnie o 315 zł.

Będzie druga waloryzacja emerytur w 2024 roku?

Zgodnie z projektem ustawy o drugiej waloryzacji rent i emerytur, zostanie ona wprowadzona we wrześniu, jeśli w I połowie roku inflacja przekroczy 5 proc. Podwyżka będzie obowiązywała do końca lutego, a od 1 marca 2025 nastąpić ma standardowa waloryzacja, oparta o inflację z całego roku.

Dokładne wyliczenia najnowszej waloryzacji możesz zobaczyć w naszej galerii!