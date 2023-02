Rzeźba za za 180 tys. zł... rozbita w drobny mak!

Zniszczona rzeźba

Kobieta przypadkowo kopnęła cokół ze stojącym na nim dziełem sztuki. Szczęśliwie dla niej rzeźba była ubezpieczona. Jak podała BBC, do wypadku doszło w czwartek podczas wieczoru otwarcia Art Wynwood, targów sztuki współczesnej, które co roku odbywają się na Florydzie. Rzeźba Balloon Dog była częścią limitowanej edycji, której liczebność po wypadku w galerii zmniejszyła się z 799 do 798 sztuk. Seria "balonowych psów" Jeffa Koonsa należy do najbardziej znanych dzieł sztuki współczesnej. Niektóre z rzeźb są ogromne i dochodzą nawet do trzech metrów. Ta stłuczona w Miami miała 40 centymetrów.

Nie jest to najdroższy "balonowy pies" Jeffa Koonsa. Jego pomarańczowa rzeźba została sprzedana za ponad 280 mln zł – informuje portal o2.pl. Całą serię "Balloon Dog" artysta tworzył w latach 1994 do 2000. Rzeźby występują w pięciu kolorach: niebieskim, magenta, żółtym, pomarańczowym i czerwonym. Oprócz psów pojawiły się także rzeźby łabędzi, królików i małp.

68-letni artysta w 2019 roku zapisał się w historii sztuki współczesnej, kiedy jego rzeźba królika została sprzedana za ponad 91 milionów dolarów, czyli ponad 404 miliony złotych, co jest najwyższą ceną za dzieło żyjącego artysty.

