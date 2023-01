Technologiczna rewolucja na rynku wynajmu sprzętu i maszyn budowlanych

PreferRent.com. Co to takiego?

PreferRent.com to aplikacja, która wprowadza funkcjonalności znanych platform wynajmu, takich jak np. booking.com, na rynek maszyn i narzędzi budowlanych. W jednym miejscu gromadzi oferty wynajmu różnorodnych urządzeń i maszyn budowlanych prezentowane przez szeroką gamę firm rentalowych i pozwala w sposób zautomatyzowany je wyszukać, porównać i finalnie wypożyczyć sprzęt. Aplikacja łączy ze sobą firmy posiadające sprzęt, zarówno te działające bezpośrednio w rentalu jak i te, dla których wynajem jest dodatkową działalnością, z firmami, które tego sprzętu potrzebują. Z wypożyczanych maszyn korzystają zarówno firmy stricte budowlane, jak i przemysłowe (stocznie, rafinerie), zakłady produkcyjne, hale magazynowe, firmy eventowe, muzea, teatry i wiele innych.

Na czym polega działalność platformy?

Platforma w sposób intuicyjny pozwala wyszukać maszynę o pożądanych parametrach przy uwzględnieniu takich zmiennych jak chociażby region czy miejsce budowy. Użytkownik w krótkim czasie dostaje gotową ofertę, bez konieczności telefonowania, sporządzania kosztorysów czy podpisywania umowy w sposób tradycyjny, gdyż wszystko odbywa się cyfrowo. W ten sposób, dzięki kilku kliknięciom, zyskuje czas i wygodę, co pozwala mu skupić się na własnym biznesie. Rozwiązanie to umożliwia firmom rentalowym optymalizację kosztów i procesów, a przede wszystkim wejście w środowisko cyfrowe bez ponoszenia nakładów na opracowanie własnych rozwiązań e-commerce. Jako jedyna w Polsce platforma wynajmu i sharingu PreferRent oferuje możliwość cashbacku, a więc bonusu za zamówienie sprzętu. Jego wysokość ustala firma rentalowa.

"Dla firm taka platforma to olbrzymi, tani kanał sprzedaży i dotarcia, który udostępniamy na bardzo jasnych zasadach. Model biznesowy PreferRent zakłada 5% od wartości transakcji wynajmu. Nie mamy abonamentu, czyli, jeśli firma zarabia, my również. Idea tego rozwiązania to prostota i transparentność funkcjonowania. Chcemy po prostu ułatwić firmom prowadzenie swojego biznesu. Naszą misją, od momentu powstania firmy w styczniu 2020 roku, był rozwój nowych technologii na rynku wynajmu sprzętu. I można powiedzieć, że trafiliśmy na odpowiedni moment, gdyż Covid-19 odegrał istotną rolę w przyspieszeniu transformacji i przejściu do internetu. Dla nas był to ewidentnie moment przyspieszenia" – podkreśla Tomasz Bakalarz, Business Development Manager PreferRent Polska.

Aplikacja odpowiedzią na wyzwania współczesnych firm

Rozwiązanie, jakim jest PreferRent.com nie tylko wpisuje się w aktualne potrzeby rynkowe związane z rozwojem cyfrowych rozwiązań, lecz także stanowi odpowiedź na wiele wyzwań, przed jakimi stanęły firmy na skutek wojny w Ukrainie i wzrostu inflacji. Przerwanie łańcucha dostaw wpłynęło negatywnie na kondycję wielu branż, mierzą się ze wzrostem kosztów, w tym kosztów zakupu maszyn. To wszystko sprawiło, że rental stał się najbezpieczniejszym rozwiązaniem.

"Mamy obecnie do czynienia z sytuacją, w której popyt, także na skutek wcześniejszych przestojów, zaczął przewyższać podaż. Trudno jest więc samemu znaleźć pożądany sprzęt od ręki, dlatego narzędzie, które pozwala wyeliminować konieczność angażowania się w poszukiwanie sprzętu, spotkania i rozmowy oraz kalkulacje jest kluczowe. Za pomocą kilku kliknięć mamy dostępne różne oferty w jednym miejscu i wszystko odbywa się cyfrowo" – podkreśla Tomasz Bakalarz.

Aplikacja PreferRent z sukcesami na rynkach bałtyckich

Aplikacja PreferRent.com, choć w Polsce dostępna od 2022 roku, już cieszy się dużym zainteresowaniem wśród różnych firm. Spółka ma pierwszych klientów, jest w trakcie podpisywania kolejnych umów i negocjuje kontrakty z dużymi firmami. Rozwija również wiele dodatkowych funkcjonalności platformy, które pozwolą firmom rentalowym na jeszcze efektywniejsze zarządzanie wynajmowanym sprzętem.

PreferRent.com od 2020 r. działa na Łotwie, Litwie i w Estonii, a w planach na 2024 rok ma też budowanie swojej obecności w Anglii. O dotychczasowym sukcesie rozwiązania na rynkach bałtyckich świadczą wyniki. Na koniec grudnia 2022 r. firma mogła pochwalić się 8 tysiącami zarejestrowanych użytkowników, ponad 300 umowami z firmami rentalowymi, a liczba zrealizowanych rezerwacji wyniosła ponad 25 tysięcy.

