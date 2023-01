Polska odpowiedź na słynny ChatGPT. Firma z Polski zainwestowała w technologię AI

Polska sztuczna inteligencja

Polski SentiOne, firma wspierająca marki w monitoringu Internetu oraz automatyzacji obsługi klienta z wykorzystaniem zaawansowanej sztucznej inteligencji, pracuje nad stworzeniem europejskiej odpowiedzi na ChatGPT - konwersacyjną sztuczną inteligencję uruchomioną na początku grudnia, która potrafi tworzyć rozbudowane, poprawne wypowiedzi nawet na abstrakcyjne tematy i w ciągu zaledwie pięciu dni zdobyła ponad milion użytkowników.

ChatGPT robi wrażenie, jednak przez to, jak został zbudowany, może wprowadzać w błąd lub szerzyć dezinformację, co jest nieakceptowalne, szczególnie w zastosowaniu biznesowym - mówi Bartosz Baziński, COO i współzałożyciel SentiOne - Nasze modele sztucznej inteligencji są na bieżąco douczane na specjalnie przygotowanych tekstach i wiedzy dziedzinowej, testowane m.in. na zapisach rzeczywistych rozmów klientów z call center. Patrząc na nasze zasoby – zbiory danych i zespół – jestem przekonany, że nikt nie zbuduje lepszego modelu dla języka polskiego, a następnie dla innych języków europejskich, niż my. Chcemy stać się liderem w dostarczaniu technologii AI dla biznesu, a konkretnie dla branż: finansowej, ubezpieczeniowej, medycznej, telekomunikacyjnej. Od początku powstania SentiOne zainwestowaliśmy w rozwój technologii oraz modeli sztucznej inteligencji ponad 42 mln złotych i cały czas ją rozwijamy.

SentiOne spełnia trzy warunki, pozwalające zbudować takie narzędzie. Dzięki jedenastu latom monitorowania Internetu ma dostęp do nieprzebranej ilości danych publicznych, tekstów i wypowiedzi. Ma również doświadczenie w budowaniu skutecznego, autorskiego modelu AI opartego o sieci neuronowe, który rozumie ludzkie intencje na poziomie 96 proc. Dzięki licznym skutecznym wdrożeniom chatbotów i voicebotów u klientów biznesowych eksperci z SentiOne dysponują również dużym know-how oraz mają dostęp do danych dziedzinowych.

W minionym roku SentiOne dokonał znaczącego postępu w zakresie rozwoju technologii i produktu oraz budowaniu swojej przewagi na zagranicznych rynkach. Dział Badań i Rozwoju stworzył 81 tys. nowych tekstów do uczenia algorytmów AI, które w ramach treningu przetworzyły o 55 mln wypowiedzi więcej niż w poprzednim roku. Firma dodała również nowy silnik rozumienia języka naturalnego dla języka arabskiego i pracuje nad silnikami dla francuskiego, włoskiego i ukraińskiego. Znacząco rozwinęła też możliwości integracji swoich botów z innymi narzędziami lub platformami - m.in. Facebookiem, Messengerem, WhatsAppem, Microsoft Teams, Skype for Business czy dowolnym czatem na stronie internetowej.

SentiOne w social listeningu z TikTokiem i Wykopem

Oprócz tego SentiOne w ciągu ostatniego roku dodało ponad 12 tys. nowych stron do swojego silnika monitorowania Internetu, m.in. długo wyczekiwanego TikToka, z którego korzysta ponad miliard użytkowników miesięcznie, oraz bardzo popularnego w Polsce Wykopu. Aktualnie firma łącznie monitoruje ponad 69,5 tys. źródeł i przetwarza ponad 150 mln wzmianek dziennie, co przekłada się na coraz lepsze rozumienie ludzkich intencji przez jej algorytmy AI.

Rozwój globalny polskiej firmy - nowa siedziba w Dubaju

Obecnie SentiOne współpracuje z ponad 400 markami na ponad 30 rynkach całego świata. W ubiegłym roku firma otworzyła biuro w Dubaju, a we wrześniu nawiązała współpracę z e&enterprise, największym dostawcą telekomunikacyjnym w regionie MENA. Spółka wzmacnia również swoją obecność na rynkach szybko rozwijających się - spośród wspomnianych 12 tys. nowych monitorowanych stron aż 30 proc. pochodzi z rynków amerykańskich, przede wszystkim USA, Meksyku i Kolumbii. Z biznesowego punktu widzenia był to trudny rok dla wszystkich firm technologicznych, ale z perspektywy produktowej i rozwojowej był to jeden z najlepszych dla SentiOne. Dążymy do tego, aby stać się światowym liderem w dostarczaniu i rozwijaniu rozwiązań sztucznej inteligencji dla zespołów marketingowych oraz obsługi klienta i nie wątpię, że jesteśmy na dobrej drodze - mówi Bartosz Baziński, COO i współzałożyciel SentiOne.

W 2021 r. firma otrzymała od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju grant wysokości niemal 19 mln zł na rozwój konwersacyjnej sztucznej inteligencji, a w 2020 r. zdobyła tytuł finalisty EIT Digital Challenge i znalazła się wśród 20 najlepszych spółek technologicznych w Europie.

