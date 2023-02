Super Express: Jaka jest historia firmy WeNet Group?

Katarzyna Jezierska, członek zarządu WeNet Group S.A: Nasza organizacja jest bardzo ciekawa, ponieważ przeszła fantastyczną transformację biznesową. Jako firma mamy już ponad 30-letnią historię, a z drugiej strony jesteśmy bardzo młodą 1,5-roczną marką. Historia zaczęła się od Polskich Książek Telefonicznych i Panoramy Firm. W dzisiejszym świecie mogłoby się wydawać, że to dinozaury skazane na wymarcie. A my dokonaliśmy ewolucji, bazując na silnych stronach organizacji: relacjach z klientami, kompetencjach pracowników, bazie klientów. I na tej podstawie zaczęliśmy budować nowoczesny portfel on-linowych rozwiązań dla małych i średnich firm. W 2012 roku została opublikowana ostatnia książka telefoniczna. Dziś jak na to patrzę, to wydaje mi się, że jesteśmy fenomenem na skalę Polski i Europy, dlatego że mówimy o sobie teraz „doradca internetowy”. Zajmujemy się przede wszystkim kompleksowymi rozwiązaniami digitalowymi w zakresie marketingu i sprzedaży on-line dla małych i średnich przedsiębiorstw. Naszą misją jest pomaganie im w rozwoju poprzez dostarczanie efektywnych rozwiązań z zakresu marketingu internetowego. Dla firm z sektora MŚP staramy się być nie tylko agencją, która im coś zrobi i wdroży. Właściciele tych firm już wiedzą, że aby rozwijać swój biznes, potrzebują widoczności w sieci, co pomoże im zdobywać nowych klientów i więcej sprzedawać. Dzięki analizie potrzeb, jaką prowadzi nasz doradca, możemy zarekomendować przedsiębiorcom najbardziej wartościowe rozwiązania, wspierające rozwijanie biznesu. Dziś pracujemy z ponad 50 tys. małych i średnich przedsiębiorstw. I chyba jako jedyni na rynku mamy na taką skalę kompleksową obsługę w zakresie marketingu on-line, zaczynając od budowy stron i sklepów internetowych, poprzez pozycjonowanie ich, tworzenie kampanii reklamowych, lokalny marketing w sieci.

Super Express: Ile to kosztuje? W dobie inflacji przedsiębiorcy liczą każdy grosz, ale niestety bez inwestycji trudno liczyć na rozwój firmy.

Katarzyna Jezierska: Wszystko zależy od skali biznesu i tego jak szybko chcemy go rozwijać, jak dużą mamy konkurencję, czy chcemy działać na skalę danej miejscowości czy wręcz globalnie. Ważne też jest to, jak bardzo skomplikowany jest nasz biznes, czy sprzedajemy pojedyncze usługi czy też budujemy sklep z kilku tysięcznym asortymentem. Najlepiej skonsultować się z doradcą, który na każdą firmę spojrzy indywidualnie, oceni jej potrzeby, mocne i słabe strony, a następnie dobierze odpowiedni zestaw narzędzi. Najprostsze rozwiązania dla małych i średnich firm kosztują od 100 do kilkuset złotych miesięcznie, ale mamy też klientów, którzy za pakietowe usługi płacą nawet kilka tysięcy. Mamy również rozwiązania dostępne w formie abonamentów. O kosztach warto myśleć w kategoriach miesięcznych, gdyż właśnie dzięki temu przedsiębiorca może na bieżąco weryfikować, ile zarabia i ile wydaje na obecność w sieci. W krótkim czasie okazuje się, że to się opłaca. Formuła abonamentowa jest przyjazna, ponieważ nie trzeba jednorazowo wykładać dużych środków, a efekty inwestycji można obserwować na bieżąco.

Super Express: Na co małe i średnie firmy zwracają szczególną uwagę w ofercie WeNet? Co jest dla nich najbardziej istotne?

Katarzyna Jezierska: Zainteresowanie ofertą jest bardzo duże. Przedsiębiorcy wiedzą już, że w dzisiejszym świecie po prostu muszą pojawiać się w sieci. A nie każdy biznes da się fizycznie prowadzić w sieci. Przez internet nie naprawi się samochodu czy nie zrobi manicure, ale tam właśnie szukamy informacji o usługach w pobliżu, czytamy opinie, oglądamy stronę internetową a potem podejmujemy decyzję zakupową lub kontaktujemy się ze sprzedawcą Ostatnie lata nie oszczędzały małych i średnich przedsiębiorców. Najpierw pandemia, potem zawirowania związane z Polskim Ładem, wojna w Ukrainie, inflacja. Ta grupa odczuwa bardzo dużą presję.

Właściciel małej firmy cały czas ma bardzo dużo na głowie, nieustannie musi się dostosowywać do jakichś nowych wymagań, potrzeb rynku lub regulacji prawnych. W związku z tym wielu przedsiębiorców nie ma czasu, żeby podążać za trendami marketingu on-line, który rozwija się bardzo dynamicznie. Moim zdaniem dziś najważniejsze dla przedsiębiorców jest to, aby właściwie wybrać narzędzia marketingowe oraz aby przy wyborze wsparcia on-line mogli oni pracować z ekspertem, który podpowie, co najlepiej pomoże budować biznes i co przyniesie oczekiwane rezultaty. Przy dzisiejszym zaawansowaniu technologii działania podejmowane na własną rękę są bardzo czasochłonne, wymagają dużego zaangażowania i wiedzy.

Super Express: Jak takie wsparcie uzyskane w WeNet wygląda?

Katarzyna Jezierska: Dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców dzisiaj bywa płynność finansowa. Wiele agencji interaktywnych wycenia swoją pracę projektowo, co oznacza w praktyce, że trzeba od razu wyłożyć sporą sumę. My zdecydowaliśmy się na zaoferowanie większości produktów w modelu abonamentowym. Dzięki temu przedsiębiorca może już od samego początku umowy korzystać ze wszystkich wybranych narzędzi oraz profesjonalnego wsparcia doradcy WeNet. Każdy przedsiębiorca, który zawiera z nami umowę, ma dedykowanego sobie opiekuna. Przez cały czas trwania umowy dbamy o dobre funkcjonowanie firmy w sieci, ale w razie potrzeby wprowadzamy też modyfikacje do naszej współpracy, aktualizujemy ofertę, aby zapewnić jak najlepszą widoczność firmy w sieci. Taką proaktywność przedsiębiorcy bardzo sobie cenią. Świadczy o tym nagroda „Firma Przyjazna Klientowi” - aż 94 proc. spośród 50 tys. naszych klientów potwierdziło wysoki poziom satysfakcji z naszych usług, wybierając w ankietach określenia ,,bardzo zadowolony” lub ,,zadowolony”. Takie rezultaty niezależnych badań są dla nas bardzo budujące.

Super Express: W dobie pandemii od funkcjonowania w sieci często zależało w ogóle przetrwanie firmy. Młodsi właściciele firm doskonale sobie w tym zakresie radzili, starsi mieli trudniej, bo wiedzieli, że nie nadążają za wielką dynamiką wirtualnego świata i nowinkami technologicznymi. Jak te dysproporcje wyrównać i sobie z tym radzić?

Katarzyna Jezierska: Faktycznie widać pewne różnice pomiędzy przedsiębiorcami w tym zakresie. Dla jednych ten wirtualny świat to naturalne środowisko, w którym radzą sobie fantastycznie, ale drudzy są ekspertami w czymś innym, np. świetnie produkują meble, projektują ogrody i niekoniecznie mają czas i energię, by stać się ekspertem od aktywności w sieci. Widzimy, że wielu przedsiębiorców chce wiedzieć na ten temat więcej. I czujemy się zobowiązani, by im w tym pomagać. W związku z powyższym mamy dla nich cały zestaw narzędzi, z których mogą skorzystać w poszukiwaniu wiedzy i inspiracji. Mamy swojego bloga, podcast „Efektywna firma”, publikujemy e-booki. Jednak dla części przedsiębiorców nie ma nic bardziej atrakcyjnego niż kontakt osobisty i dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć projekt „Akademii e-Marketingu”, która działa już od 10-ciu lat. W ramach akademii organizujemy bezpłatne jednodniowe szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorców. Zakres szkoleń obejmuje m.in. budowanie widoczności firmy w sieci, zarządzanie firmą w mediach społecznościowych, budowanie strony internetowej, prowadzenie optymalizacji firmowej strony. Tej jesieni sytuacja epidemiologiczna pozwoliła nam na przywrócenie szkoleń stacjonarnych. Ponad 700 uczestników wzięło udział w szkoleniach w Warszawie, Gdańsku i Katowicach. W tym roku odbędzie się przynajmniej 9 edycji Akademii e-Marketingu w największych miastach Polski dla kilku tysięcy przedsiębiorców. Zaczynamy już 15 marca w Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności, następnie 23 marca spotkamy się z przedsiębiorcami w Muzeum Śląskim w Katowicach i 29 marca w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Udział w bezpłatnym szkoleniu może wziąć każdy.

Super Express: Jak się zgłosić na szklenie w ramach „Akademii Marketingu”?

Katarzyna Jezierska: Zapraszamy na stronę internetową Akademii e-Marketingu - https://www.akademiaemarketingu.pl Wystarczy wypełnić formularz i zgłosić swoją firmę. W kolejnym kroku przedsiębiorca dostaje od nas zaproszenie. Zapisy na wiosenną edycję szkoleń są już otwarte. Serdecznie zapraszamy.

Rozmawiała Agnieszka Grotek