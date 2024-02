Są młodzi i już zmęczeni pracą. Pokolenie Z znów zaskakuje

Aktywność zawodowa pokolenia Z

Dwudziestokilkulatkowie, wyrastają na najliczniejszą grupę pracowników, stopniowo wypierając starsze generacje. Aktywność zawodową pokolenia Z badali niedawno eksperci z firmy Jabra. Swoje wnioski zawarli w opublikowanym właśnie raporcie pod tytułem „Mind the Gap. How Gen Z Is Disrupting the Workplace in 2024”.

W dniach 15-25 listopada 2023 roku badacze przeprowadzili internetowe ankiety w gronie młodych, aktywnych zawodowo osób z czternastu krajów z całego świata, w tym z Polski. Respondentów pytano o ich odczucia w obecnej pracy, oczekiwania wobec miejsca zatrudnienia i bezpośredniego przełożonego, a także o ich plany na przyszłość.

Jak pracuje generacja Z?

Z przeprowadzonych badań wynika, że najważniejszą wartością dla młodych pracowników jest szeroko pojęta elastyczność. Aż 79 procent ankietowanych z pokolenia Z stwierdziło, że ma pełną dowolność w wyborze trybu pracy: zdalnego, stacjonarnego czy hybrydowego. Z kolei siedmiu na dziesięciu wyraziło zadowolenie ze swojego aktualnego stanowiska. „Zetki” mimo, że wyjątkowo wysoko cenią równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, to aż 43 procent z nich na pierwszym miejscu stawia pracę. Jak pisze "Rzeczpospolita" - stoi to w kontraście wobec stereotypowego obrazu niesubordynowanego i niezbyt pracowitego młodego pracownika, jaki funkcjonuje wśród wielu pracodawców.

Stres i wypalenie zawodowe

Co ciekawe, ponad połowa (52 procent) młodych respondentów przyznała, że odczuwa w pracy stres i wypalenie zawodowe. Aż 48 procent planuje też w ciągu najbliższego roku zmienić pracę. Zmiany stanowiska są zresztą dla nich kluczowym czynnikiem rozwoju — pogląd taki podzielają prawie trzy czwarte młodych respondentów. Duża grupa, bo 42 procent „Zetek przyznało, że ich najważniejszym celem zawodowym będzie posiadanie własnej firmy. Z badan wynika też, że empatia, szczerość i spójność działań to cechy bezpośredniego przełożonego, które cenią oni dużo bardziej niż jego ekspertyzę w danej dziedzinie.

