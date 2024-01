Tylko co piąty pracownik chce pracować wyłącznie z domu

Zażegnać kryzys biurowy. Jedynie 30% pracuje w pełni zdalnie

Firma zapytała pracowników z ponad 25 krajów, w tym z Polski, o preferowany model pracy. Okazuje się, że obecnie zdecydowana większość, bo aż 70% pracowników pracuje z biura, albo w pełnym wymiarze, albo w modelu hybrydowym. Jedynie 30% pracuje w pełni zdalnie. I uwaga – tylko 21% respondentów chciałoby pracować wyłącznie w takim modelu, w ogóle nie przychodząc do biura.

- Chęć pracy z biura to dobry znak, bo pandemia i dwa ostatnie lata wpłynęły bardzo istotnie na pogorszenie samopoczucia pracowników i obniżenie ich efektywności. Wielu z nich ze względu na spłycenie relacji międzyludzkich w firmie w związku z pracą na odległość, nie widzi dzisiaj sensu w pracy, markując realizację zadań. To m.in. efekt tego, że przedsiębiorstwa w żaden sposób nie były przygotowane do tego, by w takim modelu – zdalnym czy hybrydowym – funkcjonować. Podobnego kryzysu psychicznego w firmach na taką skalę w praktyce zawodowej nie obserwowałam od ponad 20 lat – zwraca uwagę Katarzyna Kuciel, niezależna konsultantka HR z firmy Happyworkinglife.pl.

Zdalnie i w biurze. 50 na 50

Wiele wskazuje na to, że pracownicy sami dostrzegają ten problem. Z badań wynika, że ponad połowa, dokładnie 53% pracowników działających w modelu hybrydowym, spędza w biurze ponad połowę swojego czasu. W idealnym scenariuszu, 43% badanych chciałoby pracować przez większą część tygodnia z domu. Ale, co ciekawe, pozostała część respondentów (56%) woli spędzać w biurze połowę czasu lub więcej. Dokładnie połowa tej grupy pracowników (28%) chciałaby pracować w domu nie dłużej niż 2 dni, a pozostali (28%) - połowę tygodnia. Co istotne, tylko 9% chciałoby pracować z domu więcej niż 4 dni.

Zatrudnieni nie chcą całkowicie rezygnować z biur

- Wbrew pozorom, pracownicy wcale nie chcą całkowicie rezygnować z biur. Traktują je nie tylko jako miejsce pracy, ale też jako przestrzeń emocjonalną, w której mogą poczuć się częścią zespołu, porozmawiać z ludźmi, których znają i z którymi dobrze się czują. Jedno jest jednak pewne: praca hybrydowa z nami pozostanie, a to oznacza, że firmy muszą przemodelować powierzchnie biurowe i zaadaptować je do potrzeb pracowników, których istotna część pracuje i będzie pracować hybrydowo. Statystyki pokazują, że praktycznie w każdym organizowanym spotkaniu przynajmniej jedna osoba uczestniczy zdalnie. To wymusza inwestycje w aranżację przestrzeni i technologie – zwraca uwagę Mikołaj Zaleski, Senior Solutions Manager CX i EX z NTT DATA.

