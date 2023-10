Sanah w Żabce! Najpierw były hot-dogi, a teraz to!

Ucztowanie na wynos z Sanah w Żabce

To pierwsza tego typu współpraca nawiązana przez Żabkę. W jej ramach Sanah – angażując się we wszystkie etapy powstawania – stworzyła własną linię produktów. Artystka wybrała nie tylko ich typy, ale też akceptowała składniki oraz smak, by kompozycje były bliskie jej własnym preferencjom. Uczestniczyła również w procesie projektowania opakowań, przygotowaniu scenariusza spotu i planowaniu kampanii. Produkty są dostępne w sklepach Żabka w ramach oferty limitowanej, od 25.10 do 21.11 br. lub do wyczerpania zapasów. W ramach promocji cena każdego produktu wynosi 9,90 zł (przy zakupie z aplikacją Żappka).

Różana nutka w każdym produkcie

Oferowane w ramach „Uczty na wynos z Sanah” focaccini, z mozzarellą, szynką, ananasem, sosem majonezowo-pomidorowym i płatkami róży, jest inspirowane pizzą hawajską, której wielką fanką jest piosenkarka. Płatki róży są obecne również w sałatce Dobra Karma, z kuskusem perłowym, cukinią, serem, papryką i pesto szpinakowo-miętowym. Nutki róży nie zabrakło także w kanapce Tomcio Paluch, stworzonej na chlebie proteinowym, z szynką z indyka, serkiem śmietankowym i zielonym ogórkiem – tym razem w postaci różanego ketchupu. Opakowania produktów posiadają charakterystyczny – także różany – design. Brzoskwiniowo-różowe etykiety zdobione są kwiatami i płatkami róż oraz specjalnym logotypem akcji „Uczta na wynos z Sanah”

- "Kocham uczty, jak dobrze wiecie! Pewnego dnia pomyślałam, a gdyby tak skomponować własne produkty… z dodatkiem róży? A może wyczujecie też nutkę mojej ukochanej pizzy hawajskiej? Szalony pomysł, ale udało się! Zapraszam do ucztowania, kochani!" – mówi Sanah.

