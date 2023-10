Żabka bije rekord! W październiku przekroczy już 10 tys. sklepów. Będą sklepy całodobowe

Żabka otwiera sklep nr 10 000

Adam Manikowski, wiceprezes grupy Żabka i dyrektor zarządzający Żabka Polska, na konferencji prasowej zapowiedział, że sklep tej sieci nr. 10 tys. otwarty zostanie w Starym Browarze w Poznaniu. Placówka ma łączyć rozwiązania m.in. ze sklepu Nano i Eko Smart. Sieć sklepów Żabka obchodzi w tym roku 25-lecie. Jak podano, to największa sieć handlowa typu convenience w Europie. Obsługuje ponad 3 mln klientów dziennie. "W tym roku przekroczymy 20 mld zł obrotu. Tworzymy z naszymi franczyzobiorcami blisko 60 tys. miejsc pracy. Tworzymy wartość dodaną dla polskiej gospodarki w wysokości 7 mld zł” – powiedział wiceprezes Grupy Żabka.

Nowe formaty sklepów Żabka

Do sieci Żabka dołączą w październiku dwa sklepy w nowych formatach: Drive (w Piasecznie) i Non Stop (w Warszawie). "Żabka Non Stop to sklep hybrydowy łączący cechy sklepu bezobsługowego ze sklepem tradycyjnym; czynny przez 24 godziny na dobę. W tym miesiącu otworzymy też najbardziej innowacyjny koncept w Polsce – Żabka Drive, umożliwiający klientowi zakupy w drodze, z samochodu” – powiedział Manikowski.

QUIZ PRL: Kawałek raju w PRL-u. Pamiętasz zakupy w Peweksie i Baltonie? Pytanie 1 z 10 Logo Baltony zawierało postać: komisarza ludowego gołego grabarza ubranego marynarza Dalej