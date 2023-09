Piwo w Żabce poda robot

Żabka testuje w nowe rozwiązanie - automaty do sprzedaży piwa. Wcześniej firma testowała robota, który przygotowuje hot-dogi. To rozwiązanie się sprawdziło. Maszyna przygotowuje hot-dogi w trzech prostych krokach, zgodnie z zamówieniem klienta. Jak informuje biuro prasowe sieci Żabka, cytowane przez serwis dlahandlu.pl, nowe technologiczne rozwiązanie przy podawaniu butelek z piwem ma być w zgodzie z polskim prawem. Robot ma bowiem weryfikować wiek klientów oraz ich stan trzeźwości. Dopiero po pozytywnym przejściu kontroli, można zamówić piwo. Docelowo roboty mają podawać klientom piwo w bezobsługowych sklepach Żabka Nano.

Żabka Nano

Żabka Nano to autonomiczny, całodobowy sklep bez obsługi. Każdy sklep jest otwarty 7 dni w tygodniu, także we wszystkie niedziele i święta. Asortyment każda Żabka Nano dostosowuje do lokalizacji i profilu klientów. Są umieszczane tam, gdzie ze względu na ograniczoną powierzchnię lub wymogi prawne nie zmieściłaby się standardowa placówka sieci Żabka, np. w biurowcach, klubach fitness czy akademiku, przy stacjach metra, czy nawet w szpitalach i na terenach firm. Pierwszy sklep Żabka Nano rozpoczął swoją działalność w czerwcu 2021 r. w Poznaniu. Obecnie Żabka Nano to największa sieć sklepów autonomicznych w Europie. Liczy ok. 60 placówek, a w planach jest otwarcie kolejnych kilkudziesięciu.

Żabka Nano: Z automatu szybciej

W czerwcu sieć Żabka Nano wystartowała z nową kampanią wizerunkową pod hasłem „Z automatu szybciej, łatwiej, fajniej”. Jej celem jest podkreślenie benefitów, które daje klientom Żabka Nano, tj. dostępne 24/7, szybkie i wygodne zakupy bez kas i gotówki.

