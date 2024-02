Od nowego roku 21-dniowy turnus za darmo dla emerytów KRUS

Spis treści

Szczególnie trudne warunki pracy w rolnictwie

Praca w rolnictwie zaliczana jest do wykonywanych w szczególnie trudnych warunkach, wystawiająca pracownika rolnego na kontakt z substancjami i czynnikami, które negatywnie wpływają na jego organizm. Rehabilitacja w sanatorium może przynieść wiele korzyści dla zdrowia i kondycji emerytowanych rolników. Dobrze więc, że od 2023 roku emeryci-rolnicy mogą być kierowani do sanatoriów na turnusy rehabilitacyjne. Wcześniej z dobrodziejstw sanatoriów mogli korzystać jedynie ci spośród rolników, którzy byli jeszcze aktywni zawodowo, a którym taki wyjazd mógł poprawić kondycję na tyle, aby mogli pracować dalej.

Według danych KRUS, w 2022 roku z bezpłatnego leczenia w sanatoriach KRUS skorzystało około 14 tys. rolników. Wprowadzenie nowych przepisów oznacza, że liczba osób uprawnionych do korzystania z tego świadczenia może wzrosnąć nawet o dziesięć razy.

Szacuje się, że w Polsce jest około 840 tys. emerytowanych rolników. Nowe przepisy to także istotne wsparcie dla polskiego rolnictwa. Zdrowie i sprawność emerytowanych rolników to gwarancja, że będą mogli nadal pomagać w gospodarstwach i przekazywać swoje doświadczenie młodszym pokoleniom.

Uwaga! Turnus rehabilitacyjny dla emerytów trwa 21 dni, czyli tyle, ile trwa turnus dla osób aktywnych zawodowo, bez możliwości przedłużenia pobytu.

Kto może skorzystać z sanatorium KRUS

Z rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwem KRUS można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Pomiędzy kolejnymi turnusami rehabilitacyjnymi musi upłynąć co najmniej 6 miesięcy.

O świadczenie mogą się ubiegać osoby, które spełniają następujące warunki:

są ubezpieczone w KRUS,

mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy (trwającej ponad 180 dni),

mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej.

Kryteria kwalifikacji do sanatorium

Spośród rolników objętych ubezpieczeniem mogą skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS jedynie te osoby, które spełniają określone wymogi. Nowe przepisy stanowią, że seniorzy to osoby, u których często jest stosowana przewlekła farmakoterapia oraz występuje wielochorobowość (najczęściej schorzenia kardiologiczno-pulmonologiczne, schorzenia układu ruchu oraz demencyjne). Zostało to wzięte pod uwagę przy ustalaniu kryteriów decydujących o możliwości skierowania rolnika-seniora emeryta na turnus rehabilitacyjny:

1. Kryteria medyczne (wskazania i przeciwwskazania),2. Kryteria proceduralne: - wystawienie wniosku przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę, - złożenie tego wniosku w jednostce organizacyjnej KRUS, - weryfikacja medyczna wniosku przez lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego.3. Kryteria formalno-prawne: - pobieranie świadczenia emerytalnego KRUS.

Podstawą skierowania na rehabilitację leczniczą z KRUS może być albo prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy, albo orzeczenie komisji lekarskiej Kasy, oba wydane w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników i zawierające wskazania do rehabilitacji leczniczej. Może nią być także wniosek sporządzony przez lekarza prowadzącego leczenie – pozytywnie zaopiniowany przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego Kasy.

Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą zawsze mają emeryci, którzy ulegli wypadkowi przy pracy rolniczej i z tego powodu potrzebują rehabilitacji.

Uwaga! Nie ma górnej granicy wieku, do jakiej emeryci-rolnicy mogą korzystać z sanatoriów

Jednak trzeba pamiętać, że przy kwalifikacji na rehabilitację leczniczą rolników-seniorów niezbędnym wymogiem jest samodzielność psychofizyczna: sprawność ruchowa, prawidłowe funkcje poznawcze oraz niezaburzony stan emocjonalny.

Pobyt za darmo, dojazd za swoje

Wprawdzie osobie ubezpieczonej w KRUS, skierowanej na rehabilitację leczniczą przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do zakładu rehabilitacji leczniczej, ale niestety nie przysługuje on osobie uprawnionej do emerytury rolniczej. Tak więc „darmowość” sanatorium nie dotyczy dojazdu, za który każdy rolnik-emeryt musi zapłacić z własnej kieszeni.

Co oferują sanatoria KRUS

Rehabilitacja rolników odbywa się w Iwoniczu-Zdroju, w Kołobrzegu, w Horyńcu-Zdroju, w Jedlcu, w Szklarskiej Porębie oraz Świnoujściu.

Więcej o profilu leczniczym sanatoriów i dostępnych zabiegach na stronie

https://www.gov.pl/web/krus/zaklady-rehabilitacji-leczniczej2

Trzy zabiegi dziennie

Rolnik senior na emeryturze ma w sanatorium zagwarantowane średnio 3 zabiegi dziennie, chociaż jak zawsze program usprawniający i rodzaj zabiegów ustala lekarz w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS.

Mogą być wprowadzone limity skierowań

Limit wydatków funduszu prewencji i rehabilitacji na rok 2024 to 2 436 000 zł. Jeśli zostanie on przekroczony lub wystąpi zagrożenie przekroczeniem limitu, liczba osób kierowanych na rehabilitację leczniczą będzie ograniczana. Dlatego o sanatorium warto się starać póki czas, kiedy fundusz ma jeszcze pieniądze na wyjazdy emerytów-rolników do uzdrowisk.

Informacja telefoniczna z zakresu prewencji i rehabilitacji KRUS

(22) 810 30 06

