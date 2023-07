Seniorka zostawiła na klatce 200 tys. zł po jednym telefonie. Oszustwo "na prokuratora"

Oszustwo "na prokuratora". 80-letnia kobieta straciła 200 tys. zł

7 lipca 2023 roku, 80-letnia mieszkanka Mławy otrzymała niepokojący telefon. Kobieta, która zadzwoniła na numer stacjonarny podając się za prokuratora poinformowała seniorkę o niepokojącej sytuacji.

"Powiedziała seniorce, że jej mieszkanie jest obserwowane przez grupę złodziei usypiających swoje ofiary gazem. Przekonywała starszą kobietę, że atak może nastąpić niebawem, a na zewnątrz bloku znajdują się też policjanci. Zapytała, czy seniorka przechowuje oszczędności w domu. Seniorka potwierdziła i podała kwotę. Oszustka poinstruowała ją, by kasetkę z zawartością pieniędzy wystawiła na klatkę schodową przed drzwi, a futrynę uszczelniła mokrymi ręcznikami, by gaz nie przedostał się do mieszkania. Kasetkę mieli zabrać policjanci, a po zakończonej akcji, oddać oszczędności seniorce" - poinformowała asp.szt. Anna Pawłowska cytowana przez portal BiznesInfo.

Kobieta zdecydowała się zaufać i wystawiła kasetkę z pieniędzmi za drzwi. W kasetce znajdowały się oszczędności kilku członków rodziny. Po jakimś czasie zreflektowała się i skontaktowała z bliskimi. Na odzyskanie pieniędzy niestety było już za późno. O całej sprawie została powiadomiona policja. Przestępcom grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Oszustwa finansowe. Jak ustrzec osoby starsze?

Ofiarami oszustw "na wnuczka" czy "na policjanta" najczęściej padają osoby starsze. "Dlatego tak ważne są rozmowy z osobami starszymi, przypominanie im o niebezpieczeństwie związanym z działaniami oszustów i apelowanie, by zanim podejmą jakiekolwiek kroki (gdy ktoś będzie próbował wyłudzić od nich pieniądze), skontaktowali się ze swoimi bliskimi" - poucza asp. szt. Anna Pawłowska cytowana przez portal BiznesInfo.

Sonda Ostrzegasz seniorów w swojej rodzinie przed oszustwami "na wnuczka"? Tak Nie Sam/sama jestem seniorem