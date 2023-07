Darmowe leki dla dzieci i seniorów w Polsce. Jest decyzja rządu Morawieckiego

500 plus do renty rodzinnej. ZUS przypomina o ważnym dodatku

Darmowe leki dla dzieci, młodzieży i seniorów - rząd zdecydował

Do tej pory z programu „Leki 75 plus” korzystało ok. trzech milionów seniorów. Po rozszerzeniu programu na dzieci, młodzież i osoby powyżej 65 roku życia będzie to ok 14-15 mln osób. - "W tym 6-7 mln dzieci i młodzieży i około 7-8 mln seniorów, rencistów, emerytów - wszystkich, którzy skończyli 65. rok życia" – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Wołominie.

W uzasadnieniu ustawy wskazano, że w przypadku osób po ukończeniu 65 lat zapotrzebowanie na leki, wynikające z naturalnych procesów starzenia się, jest zdecydowanie większe, niż w pozostałych grupach świadczeniobiorców. Co więcej, ponieważ osoby te zasadniczo pozostają w wieku, w którym zakończyły już aktywność zawodową, związane z leczeniem wydatki stanowią poważne obciążenie ich domowego budżetu. Podobnie jest z osobami niepełnoletnimi, pozostającymi na utrzymaniu swych opiekunów , co również powoduje duży poziom obciążenia finansowego tych osób.

Rozszerzenie listy darmowych leków

Obecny na konferencji prasowej minister zdrowia Andrzej Niedzielski powiedział, że w tej chwili jest ponad 2 tys. leków dostępnych za darmo, ale celem jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy pełna lista leków refundowanych, czyli ponad 4 tys. pozycji, będzie dostępna w tym programie 65 plus i 0-18. Konkretny wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych minister zdrowia będzie ogłaszał w obwieszeniu – oddzielnie dla osób przed ukończeniem 18 lat i oddzielnie dla pacjentów po ukończeniu 65 lat.

Kiedy program bezpłatnych leków wejdzie w życie?

Program bezpłatnych leków dla dzieci do 18 lat i seniorów powyżej 65 lat zostanie na pewno wdrożony od początku 2024 r.; od tempa procesu legislacyjnego zależy, co ewentualnie będzie można wdrożyć wcześniej - powiedział w poniedziałek 10 lipca w TVP Info minister zdrowia Adam Niedzielski. Rząd przygotowuje program na wrzesień, co nie przesądza, że wdrożymy te rozwiązania zostaną wdrożone od września.

Sonda Czy 800 plus oraz darmowe leki i przejazdy autostradą sprawią, że PiS wygra wybory? Tak Nie Nie mam pojęcia