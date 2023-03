Pobyt w sanatoriach nie będzie droższy? Minister Niedzielski zdecydował

Opłata za sanatorium. Nie będzie podwyżki

Wysokość opłat za zakwaterowanie i wyżywienie podczas pobytu w sanatorium nie jest dowolna, ale określona przez Ministra Zdrowia. Obecne stawki są aktualne do 30 kwietnia 2023. Jak podaje dziennik „Fakt”, pacjentom groziło, że będą od maja płacić więcej. Zgodnie z przepisami, jeśli inflacja roczna przekracza 5 proc., resort zdrowia podwyższa opłaty o wskaźnik inflacji. Wynika z tego, że kuracjusze musieliby zapłacić za tegoroczny pobyt w sanatorium aż o 14,4 proc. więcej – podaje dziennik. Ale resort zdrowia zadecydował, że podwyżek opłat nie będzie. - Minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że okres, w którym cała Europa mierzy się z kryzysem gospodarczym, wywołanym m.in. przez atak Rosji na Ukrainę, nie jest dobrym momentem na zwiększanie odpłatności za pobyt w sanatorium – powiedział rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz, cytowany przez Fakt.

Rzecznik dodał że opłaty te nie są duże, ale dotyczą osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i mają ograniczony budżet. Dlatego też po konsultacji z prawnikami zapadła decyzja o czasowym pozostawieniu opłat na niezmienionym poziomie.

Ile wynoszą opłaty w sanatorium

Pobyt w sanatorium jest tańszy od 1 października do 30 kwietnia, drożej jest w sezonie od 1 maja do 30 września. Stawki zależą od standardu pokoju. Pełny węzeł sanitarny to taki, który ma umywalkę, wannę z natryskiem i WC. Węzeł uproszczony ma umywalkę, natrysk i WC. Studio to pomieszczenie o wielu funkcjach, np. mające część sypialną, część dzienną i aneks kuchenny.

Kwoty opłat za 1 dzień pobytu:

* pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym wynosi 32,60 zł - od 1 października do 30 kwietnia i 40,90 zł - od 1 maja do 30 września;

* pokój jednoosobowy w studiu 26,10 zł / 37,40 zł;

* pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 24,90 zł / 33,20 zł;

* pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 19,50 zł / 27,30 zł;

* pokój dwuosobowy w studiu 16,50 zł / 24,90 zł;

* pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 14,20 zł / 19,50 zł;

* pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 12,50 zł / 14,80 zł;

* pokój wieloosobowy w studiu 11,90 zł / 13,60 zł;

* pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 10,60 zł / 11,90 zł.

