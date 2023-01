Seniorze! Mniej zapłacisz w aptece. Nowe zasady refundacji wyrobów medycznych

Dofinansowanie wyrobów medycznych

Wyroby medyczne to produkty i sprzęty niezbędne w leczeniu wielu przypadłości, m.in. pieluchy, worki stomijne, aparaty słuchowe, soczewki czy sprzęt ortopedyczny itp. Pacjent może skorzystać z refundacji, tak jak w przypadku kupowania leków na receptę. Zakup wyrobów medycznych może być nawet w 100 proc. dofinansowany z NFZ. Żeby otrzymać takie wsparcie, niezbędne jest zlecenie. Wystawia je lekarz (w tym lekarz POZ), pielęgniarka, położna, felczer lub fizjoterapeuta. Obowiązuje też zasada specjalizacji, czyli np. zlecenie na okulary wystawia okulista, a na zakup wózka inwalidzkiego m.in.: ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej czy reumatolog. Wyroby medyczne można kupić w dowolnym punkcie (aptece, sklepie medycznym), który ma umowę z NFZ.

Refundacja wyrobów medycznych dla osób z niedosłuchem

Pacjenci z niedosłuchem (ubytek słuchu powyżej 40 dB) taniej kupią aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku lub dwa przy obustronnym ubytku słuchu. Limit finansowania zwiększył się odpowiednio z 2 tys. zł do 3 tys. zł i z 1 tys. zł do 1.5 tys. zł. Wkład własny pacjenta to 30 proc. Dofinansowanie przysługuje raz na pięć lat.

Refundacja na wyroby medyczne dla osób niedowidzących

Obowiązuje wyższy limit na soczewki okularowe przy wadzie od ± 6,25 dioptrii – 100 zł (dotychczas 50 zł), a na soczewki kontaktowe twarde – 600 zł. Dofinansowanie rozszerzono o soczewki hybrydowe i miniskleralne. Zmniejszył się udział własny pacjentów dorosłych mieszczących się w limicie do z 30 do 10 proc. Wyższe jest dofinansowanie do zakupu lupy – wzrosło z 80 zł na 200 zł.

Refundacja wyrobów medycznych dla chorych na cukrzycę

Osoby z cukrzycą po 26 r. ż. wymagające insulinoterapii zyskały prawo do refundacji na sensory/elektrody do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym. Zwiększono liczbę czujników do systemu monitorowania stężenia glukozy flash z 2 do 3 sztuk na miesiąc. Diabetycy mniej zapłacą za większą ilość zbiorników na insulinę do pompy insulinowej (do 5 szt.). Dla pacjentów z cukrzycą typu 3 rozszerzono refundację zestawów infuzyjnych do pompy. Umożliwiono refundację zestawów do pomp bezdrenowych (do 10 sztuk).

Refundacja wyrobów medycznych dla pacjentów ze stomią

Zostały podniesione limity na worki stomijne dla stomików przy refundacji 100 proc. – do 450 zł i do 530 zł dla urostomii. Osobna, dodatkowa refundacja wprowadzona została na inne wyroby potrzebne pacjentom, m.in. płytki i elementy do uszczelniania worków.

Refundacja na pieluchy i pieluchomajtki

Pacjenci z z-problemem nietrzymania moczu też kupią wyroby chłonne dużo taniej. Wkład własny to 30 procent, ale we wszystkich limitach określono minimalną chłonność produktu, a w limicie 1 zł podniesiono minimalną chłonność wyrobów – do 450 g. Korzystną zmianą jest wprowadzenie trzeciego limitu finansowania na produkty o większej chłonności – 2,30 zł/szt. Pacjenci korzystający z takich wyrobów, mogą kupić je sporo taniej.

