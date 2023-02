Seniorze! Nie zwlekaj z rozliczeniem PIT! Chcesz dostać pieniądze, zrób to samodzielnie

PIT -11A dla emerytów

Na zwrot podatku mogą liczyć ci emeryci, którzy otrzymują emeryturę wyższą niż 2500. zł brutto. Seniorzy, którzy pobierają świadczenie w niższej wysokości, są zgodnie z ustawą zwolnieni z obowiązku opłacania podatku dochodowego. Osobom pobierającym świadczenia poniżej 2500 zł brutto, Urząd Skarbowy nie zwróci zatem pieniędzy. Na zwroty PIT za 2022 r. mogą liczyć emeryci, którzy co miesiąc otrzymują świadczenia od 2,5 tys. zł do 9,3 tys. zł oraz powyżej 12,8 tys. zł.

ZUS wystawił ci PIT-11A, jeśli otrzymywałeś emeryturę przez cały rok i z rozliczenia twojej emerytury wynika kwota nadpłaty. W tym roku PIT-11A mogło dostać wielu emerytów, bo większość powinna mieć nadpłatę – pisze businessinsider.pl. Wszystko dzięki Polskiemu Ładowi, który w przypadku emerytów zadziałał korzystnie. Mogą oni nic nie robić z zeznaniem podatkowym, bo to przygotowane przez administrację skarbową, zostanie 2 maja 2023 r. automatycznie zaakceptowane.

Zwrot podatku dla emerytów

Jeśli emeryci i renciści, którzy dostali PIT-11A (a więc ci, którzy mają nadpłaty) nic nie zrobią do 2 maja, to zwrot podatku najprawdopodobniej nastąpi do końca lipca 2023 roku. Zgodnie z ustawą organy skarbowe mają obowiązek rozliczyć zeznanie podatkowe do 3 miesięcy od daty złożenia. Jeśli jednak rozliczymy się przez internet, urząd będzie miał tylko 45 dni na to, by przelać nam należne pieniądze.

Jak dostać szybko zwrot podatku?

Emeryci, którzy mają nadpłatę, mogą zalogować się do usługi Twój e-PIT – wystarczy wejść na stronę podatki.gov.pl, zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, a następnie wybrać usługę Twój e-PIT. To w niej są zeznania PIT-37 przygotowane przez administrację skarbową. W zeznaniu trzeba sprawdzić, czy mamy nadpłatę. Jeśli emeryt nie chce korzystać z ulg i preferencji, a więc zgadza się z zeznaniem przygotowanym przez skarbówkę, to trzeba je zaakceptować. Przy korzystaniu z ulg i preferencji trzeba samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe. Warto to zrobić jak najszybciej, żeby wcześniej dostać pieniądze.

