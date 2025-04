Ulga dla pracujących seniorów – komu przysługuje?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku pracy otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia (kobiety) i 65. roku życia (mężczyźni), do kwoty 85.528 zł rocznie. Warunkiem jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu tych przychodów oraz nieotrzymywanie emerytury lub renty rodzinnej. Tymczasem jak wskazał Dyrektor KIS, prawo do ulgi przysługuje podatnikowi objętemu ubezpieczeniami społecznymi, niezależnie od tytułu. Oznacza to, że jeśli senior otrzymał odprawę emerytalną (od której nie pobiera się składek na ubezpieczenia społeczne) oraz wynagrodzenie za pracę, może skorzystać z ulgi dla seniorów w odniesieniu do całego przychodu. Kluczowy jest tutaj moment otrzymania przychodu. Aby skorzystać z ulgi, senior nie może otrzymywać emerytury w momencie wypłaty wynagrodzenia, odprawy i ekwiwalentu. Jeśli otrzymał te świadczenia po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale przed pierwszą wypłatą emerytury, może skorzystać z ulgi i odzyskać podatek.

Korekta zeznania – szansa na odzyskanie pieniędzy

Nawet jeśli senior złożył już zeznanie podatkowe i nie uwzględnił ulgi, ma możliwość złożenia korekty i wystąpienia o zwrot nadpłaty podatku. Warto to zrobić, aby odzyskać należne pieniądze.

Przypominamy, że roczne zeznanie podatkowe należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2025 roku (włącznie). Osoby, które nie mają żadnych odliczeń mogą zdać się na formularze wypełnione przez urzędników i nie muszą już niczego robić. Natomiast jeśli ktoś chce wprowadzić jakiekolwiek zmiany, jak chociażby podanie wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, powinien złożyć samodzielnie PIT w urzędzie lub skorzystać z elektronicznej usługi Twój e-PIT. Warto też sprawdzić, czy przypadkiem nie mamy nawet minimalnej niedopłaty.

