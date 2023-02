Gigantyczny zwrot ze skarbówki dla emerytów już jest! Taki przelew czeka emerytów

Ile zyskają emeryci przy rozliczeniu PIT?

Na skutek zmian podatkowych, zmalała roczna kwota zmniejszająca podatek do 3600 zł - miesięcznie z poziomu 425 zł do 300 zł. Od 1 lipca 2022 roku z emerytur i rent jest potrącana zaliczka na podatek dochodowy według stawki 12 proc., pomniejszana o 1/12 kwoty zmniejszającej, czyli o 300 zł. Co to oznacza?

Według resortu finansów, na reformie zyska ok 95 proc. emerytów i rencistów, a 2/3 z nich w ogóle nie zapłaci podatku. Z kolei emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł. Zwroty otrzymają świadczeniobiorcy otrzymujący świadczenie od 2,5 tys. zł do 9,3 tys. zł oraz powyżej 12,8 tys. zł.

Emeryt, który otrzymuje emeryturę w kwocie 3,2 tys. zł brutto czyli (2660 zł netto) zyska 2 000 zł „na rękę” rocznie.

Małżeństwo emerytów, z których jedna osoba otrzymuje emeryturę minimalna, a druga emeryturę na poziomie średniej zyska 3 613 zł „na rękę” rocznie.

Małżeństwo emerytów, w którym każda osoba otrzymuje 1 800 zł brutto emerytury (łącznie 3031 zł netto), zyska „na rękę” 2 946 zł rocznie.

Jak wylicza Krajowa Administracja Skarbowa, przykładowo jeśli dochód seniora wyniósł 4 tys. zł miesięcznie, to powinien mieć do zwrotu 450 zł, a jeśli 13 tys. zł, to nawet 3150 zł.

Kiedy otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku PIT?

To wszystko zależy od tego w jaki sposób składamy oświadczenie do urzędu skarbowego. Urząd Skarbowy automatycznie wypłaci zwrot podatku każdemu, kogo emerytura wynosi więcej niż 2500 złotych brutto. Nie ma konieczności składania dodatkowych wniosków czy innych dokumentów.

Zwrot nadpłaty podatku otrzymasz do 45. dni, jeśli zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT albo złożysz je w sposób elektroniczny. Natomiast w przypadku zeznań składanych papierowo zwrot nastąpi do 3. miesięcy. Termin zwrotu nadpłaty liczy się od dnia złożenia zeznania. W przypadku zeznania automatycznie zaakceptowanego w usłudze Twój e-PIT termin 45 dni liczy się od 30 kwietnia.

