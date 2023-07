Seniorzy nie chcą 13. i 14. emerytury! Więcej pieniędzy zyskają... na pracy i uldze PIT-0

PIT-0. Komu przysługuje ulga podatkowa?

PIT-0 przysługuje osobom, które posiadają prawo emerytury - ale nie pobierają świadczenia ponieważ wciąż wykonują pracę zarobkową. W 2022 roku ze zwolnienia podatkowego mogły skorzystać osoby, których roczny dochód nie przekroczył kwoty 85 528 zł. W przypadku, gdy limit został przekroczony dochody zostały opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową i z zastosowaniem kwoty wolnej od podatku, która wynosi 30 tys. zł.

Seniorzy rezygnują z 13. i 14. emerytury na rzecz ulgi podatkowej

W minionym roku, z tego rozwiązania skorzystało aż 132 tys. Polaków. Jak przytacza dziennik "Fakt" - nie dla każdego ta decyzja była opłacalna. Zgodnie z wyliczeniami dziennika, odrzucenie emerytury i wybór ulgi podatkowej jest opłacalny wówczas gdy pracujący senior zarabia powyżej 5 500 zł brutto. "Przy tej kwocie PIT-0 pozwoli zaoszczędzić 2880 zł, podczas gdy trzynasta i czternasta emerytura mogą wynieść maksymalnie 2890 zł" - wylicza "Fakt" cytowany przez portal Bankier.pl.

Co siódmy Polak z prawem do emerytury kontynuuje pracę

Z danych opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że na koniec 2022 roku w Polsce pracowało 826 tys. osób uprawnionych do pobierania emerytury. Był to najwyższy wynik w historii. Oznacza to, że co siódmy senior z przyznanym prawem do emerytury podjął decyzję o kontynuacji pracy.

Sonda Obawiasz się kwoty swojej emerytury? Tak Nie Na razie o tym nie myślę