Dodatki emerytalne w górę! Takie podwyżki trafią do seniorów

Kursy walut [21.07.2023]. Złoty stabilny do euro, mocniejszy do dolara i franka

Podwyżki dodatków emerytalnych. Znamy kwoty

Wysokość minimalnej emerytury brutto w 2023 roku wynosi 1588,44 zł, co daje kwotę netto równą 1445,48 zł. Nic więc dziwnego, że seniorskie budżety często potrzebują dodatkowego wsparcia. Mogą się nim okazać dodatki do emerytury, które przysługują niektórym emerytom i rencistom. Ile wynoszą? (Obliczenia na podstawie aktualnego wzrostu płac na poziomie 12,2 proc. oraz bieżącego wskaźnika inflacji - 11,5 proc. Przy potencjalnym wskaźniku waloryzacji - 13,94 proc.)

Dodatek kombatancki w 2023 roku

Według polskiej ustawy o kombatantach, kombatantami są osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatek kombatancki to rodzaj świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osoby uprawnionej do pobierania emerytury lub renty uznanej za kombatanta decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - informuje na swojej stronie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aktualna wysokość dodatku kombatanckiego to 294,39 zł. Po waloryzacji - 335,43 zł. Zysk - 41,04 zł.

Dodatek kompensacyjny w 2023 roku

Dodatek kompensacyjny to rodzaj świadczenia wypłacanego przez ZUS, który przysługuje osobom uprawnionym do dodatku kombatanckiego i ryczałtu energetycznego lub dodatku za tajne nauczanie i ryczałtu energetycznego oraz wdowom (wdowcom) pozostałym po w/w osobach. Jego aktualna wysokość to 44,16 zł. Po waloryzacji - 50,32 zł. Zysk - 6.16 zł.

Dodatek do renty inwalidy wojennego w 2023 roku

Jak informuje portal infor.pl inwalidzi wojenni, którym przysługuje renta inwalidzka, od maja 2019 r. otrzymują dodatek pieniężny. Dodatek dla kombatantów podlega corocznej waloryzacji. W świetle ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin inwalidą wojennym jest żołnierz zaliczony do jednej z grup inwalidów, a jego inwalidztwo powstało w związku z działaniami wojennymi lub mającymi taki charakter w określonych okolicznościach. Aktualna wysokość tego dodatku to 1 127,12 zł. po waloryzacji - 1 284,24 zł. Zysk - 157,12 zł.

Dodatek świadczenie pieniężne dla żołnierzy w 2023 roku

Dodatek do emerytury przysługuje również żołnierzom. Dodatkowe świadczenie skierowane do osób pełniących w przeszłości służbę wojskową wynosi 294,39 zł. Po waloryzacji - 335,43 zł. Zysk - 41,04 zł.

Dodatek pielęgnacyjny w 2023 roku

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które ukończyły 75 lat lub są całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Co istotne dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu. Aktualna wysokość tego świadczenia to 294,39 zł. Po waloryzacji - 335,43 zł. Zysk - 41,04 zł.

Dodatek za tajne nauczanie w 2023 roku

Dodatek za tajne nauczanie przysługuje osobom, które są nauczycielami i w trakcie okupacji podczas II wojny światowej prowadziły tajne nauczanie lub przed 1 września 1939 r nauczały w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska. Aktualna wysokość tego świadczenia to 294,39 zł. Po waloryzacji - 335,43 zł. Zysk - 41,04 zł.

Dodatek dla sieroty zupełnej w 2023 roku

Dodatek dla sierot zupełnych to świadczenie o które mogą się starać osoby, które pobierają rentę rodzinną i których oboje rodzice nie żyją. Dodatek dla sieroty zupełnej to kwota 481,97 zł. Po waloryzacji - 549,16 zł. Zysk - 67,19 zł.

Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach III Rzeszy i ZSRR w 2023 roku

Świadczenie to przyznawane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Świadczenie pieniężne przysługuje za każdy pełny miesiąc trwania pracy, nie więcej jednak łącznie niż za 20 miesięcy pracy przymusowej. W przypadku deportacji (wywiezienia) do pracy przymusowej wymagany jest okres co najmniej 6-miesięczny.Świadczenie pieniężne przysługuje wyłącznie osobom, które nie mają ustalonego prawa do dodatku kombatanckiego oraz do dodatku za tajne nauczanie - czytamy na stronie krus.gov.pl. Aktualna minimalna wysokość świadczenia to 14,76 zł. Po waloryzacji - 16,82 zł. Zysk - 2,06 zł. Natomiast maksymalna wysokość tego świadczenia to 294,39 zł. Po waloryzacji - 335,43 zł. Zysk - 41,04 zł.

Sonda Czy emerytura/renta starcza Ci na życie? Tak Nie Różnie bywa Nie chce odpowiedzieć na to pytanie