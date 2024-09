Skandaliczne różnice w składce zdrowotnej. Jedni płacą tysiące, inni nawet grosza

Składka zdrowotna w Polsce

Polacy od lat narzekają na system ochrony zdrowia. Wielu irytuje fakt, że każdego miesiąca z ich pensji potrącana jest spora składka zdrowotna, a jak muszą skorzystać z pomocą lekarza, to i tak muszą płacić za prywatne wizyty, bo na konsultację czy zabieg na NFZ musieliby czekać nawet latami, narażając swoje zdrowie na szwank. Jak bumerang powraca temat wysokości składki zdrowotnej. Jak to zrobić, by nikt nie czuł się nabijany w butelkę? Jak zauważa wyborcza.biz partie koalicyjne tworzące rząd nie mogą się porozumieć w sprawie reformy składki zdrowotnej, bo każda broni tylko swojego elektoratu: Lewica - pracowników, PSL - rolników, a Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska - przedsiębiorców. Zatem czy w najbliższej przyszłości czekają nas zmiany w tym zakresie?

W polskim systemie finansowania ochrony zdrowia mamy do czynienia z wieloma kuriozalnymi zasadami. Jedną z nich jest konieczność odprowadzania składki zdrowotnej od wynagrodzenia za każdą posiadaną umowę. Na przykład jeśli ktoś pracuje na etacie i dorabia sobie na dwóch umowach zlecenie, to płaci trzy składki zdrowotne różnej wysokości. Kolejną niesprawiedliwą zasadą wydaje się być to, że osoby o wyższych dochodach, płacą składki wyższe, a przecież nie oznacza to, że będą częściej chodzić do lekarza niż te osoby, które mało zarabiają i tym samym mają niskie składki. W przypadku przedsiębiorców wysokość składki zależy jeszcze od czego innego, mianowicie od formy opodatkowania. Najlepiej na tym wszystkim wychodzą rolnicy, bo ci z gospodarstwem do 6 hektarów nie płacą składki zdrowotnej, zaś ci, którzy mają gospodarstwo większe, to płacą odpowiednio 1 zł składki za 1 ha przeliczeniowy.

Jak zmniejszyć składkę zdrowotną?

Jak ten system uzdrowić i sprawić, by nikt nie czuł się robiony w balona i ostatecznie nie złościł się na to, że tyle płaci na ochronę zdrowia, a jak przyjdzie co do czego, to musi wydawać ogromne pieniądze na leczenie komercyjne? Na to politycy odpowiedzi dobrej nie mają...Niestety mamy tutaj do czynienia z systemem podobnym do podatkowego, ktoś musi słono płacić, by ktoś mógł coś mieć.

QUIZ PRL. Gwara PRL. Czy wiesz co znaczą te wyrazy? Pytanie 1 z 15 Co oznaczało w Polsce Ludowej słowo kolektyw? zebrania w zakładzie pracy dywanik w siedzibie partii zgromadzenia uliczne Dalej