Skarbówka zatrudnia księży i płaci im ogromne pieniądze. Wiemy, ile zarabiają

Krajowa Administracj Skarbowa zatrudnia księży

Posłowie Polski 2050 mieli zapytać ministerstwa o to, czy w poszczególnych resortach i podległych im instytucjach zatrudnia się kapelanów, oraz jeśli tak, jakie wynagrodzenia otrzymują. Jak podaje "Fakt" z odpowiedzi poszczególnych resortów wynika, że duchownych na etacie zatrudnia m.in. skarbówka.

Wiceminister finansów Jurand Drop w odpowiedzi na interpelację poselską Polski 2050 poinformował, że w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej służbę pełni 8 duchownych. Jeden z nich od 2019 roku przebywa na urlopie bezpłatnym. Wszyscy posiadają status funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej. Jeszcze w kwietniu szef KAS Marcin Łoboda podawał, że posługę pełni 11 kapelanów, czyli od tego czasu w instytucji pracuje mniej duchownych.

- Do zakresu obowiązków duchownych w KAS należy sprawowanie szeroko rozumianej posługi duszpasterskiej wobec pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zatrudnionych/pełniących służbę w Krajowej Administracji Skarbowej - podał wiceminister Drop.

Milionowe koszty utrzymania kapelanów w KAS. Ile zarabiają?

Jak wynika z interpelacji, do której dotarł "Fakt" uposażenie zasadnicze duchownych o funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej wynika z rozporządzenia i może wynosić od 5714 zł do 9925 zł brutto. Ponadto kapelani mają prawo do nagrody rocznej i jubileuszowej, w 2021 roku wyniosły 1 mln zł, w 2022 roku 1,2 mln zł, a w 2023 roku 1,4 mln zł.

Jak czytamy w "Fakcie" kapelani mają obowiązek pełnienia służby od poniedziałku do piątku przez osiem godzin dziennie. W wyjątkowych sytuacjach wynikających z pełnionej służby, dopuszcza się pracę nawet do 13 godzin na dobę.

Szef KAS mówił w kwietniu, że kapelanów jako, że również pełnią służbę w KAS, ich uposażenie zostało objęte podwyżką wysokości 20 proc. Tym samym miesięczny koszt uposażenia wszystkich kapelanów wynosi ok. 100 tys. zł miesięcznie i ponad milion złotych rocznie.