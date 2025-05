Weto prezydenta Dudy dla ustawy o obniżce składki zdrowotnej – przyczyny i reakcje

Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców, argumentując to wątpliwościami w zakresie sprawiedliwości społecznej i sprzecznością z zasadami konstytucyjnymi. Kancelaria Prezydenta RP podkreśliła brak konsultacji społecznych przed uchwaleniem ustawy. Decyzja ta spotkała się z szybką reakcją ze strony polityków koalicji rządzącej. Szef klubu Polska 2050-TD, Paweł Śliz, zapowiedział złożenie w Sejmie projektu ustawy, który będzie powielał kształt odrzuconego przez prezydenta. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL, zadeklarował, że ustawa zostanie ponownie złożona w Sejmie zaraz po wyborze nowego prezydenta.

Projekt Trzeciej Drogi – powtórka z rozrywki czy realna szansa na zmiany?

Trzecia Droga, czyli koalicja Polski 2050 i PSL, zapowiada złożenie w Sejmie projektu ustawy, który ma być identyczny z tym, który zawetował prezydent Duda. Paweł Śliz wyraził nadzieję na poparcie ze strony posłów Koalicji Obywatelskiej. Projekt zakłada obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców od 2026 roku. Ma to być odpowiedź na podwyżki wprowadzone przez rząd Mateusza Morawieckiego w ramach Polskiego Ładu. Obniżka składki zdrowotnej ma dotyczyć około 2,5 miliona osób prowadzących działalność gospodarczą.

Stanowisko Koalicji Obywatelskiej i Lewicy – czy jest szansa na kompromis?

Janusz Cichoń, przewodniczący sejmowej komisji finansów publicznych (KO), zapewnił, że jego ugrupowanie powróci do tematu składki zdrowotnej. Zaznaczył jednak, że stanie się to prawdopodobnie po wyborach prezydenckich. Cichoń podkreślił, że Koalicja Obywatelska nie rezygnuje z zamiaru obniżenia składki dla przedsiębiorców, ale analizuje, czy utrzymać dotychczasową konstrukcję, czy zaproponować inne rozwiązanie. Z kolei Krzysztof Gawkowski (Lewica) wyraził sprzeciw wobec obniżania składki zdrowotnej, argumentując, że osłabi to wpływy do NFZ. Stanowisko to może utrudnić osiągnięcie kompromisu w sprawie obniżki składki zdrowotnej w obecnej koalicji rządzącej.

Konsekwencje obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i budżetu państwa

Zawetowana przez prezydenta ustawa przewidywała, że obniżka składki zdrowotnej dla przedsiębiorców zacznie obowiązywać od 2026 roku. Szacuje się, że zmiana dotyczyłaby około 2,5 miliona osób prowadzących działalność gospodarczą. Według wyliczeń, koszt dla budżetu państwa wyniósłby 4,6 miliarda złotych rocznie (o tyle miałyby się zmniejszyć wpływy ze składki zdrowotnej). Zwolennicy obniżki argumentują, że jest to niezbędne odciążenie dla przedsiębiorców, których obciążenia wzrosły po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Przeciwnicy natomiast wskazują na potencjalne negatywne skutki dla finansowania systemu ochrony zdrowia.