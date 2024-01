Składka zdrowotna na ryczałcie 2024 r. Znamy nowe stawki

Niezwykła akcja w Biedronce! Nie wszyscy klienci się na to załapią

Składka zdrowotna ryczałtowców 2024 po publikacji danych GUS o wynagrodzeniach

Na styczniowe dane GUS-u niecierpliwie czekali przedsiębiorcy rozliczający się na ryczałcie. Po zmianach wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, składka zdrowotna dla osób korzystających z tej formy opodatkowania jest liczona w trzech progach. Jej podstawę na 2024 r. stanowi przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2023 r. w sektorze przedsiębiorstw.

Wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców wynosi 9% podstawy opodatkowania. Progi są wyznaczane w zależności od rocznego przychodu:

1. do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia,

2. od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia,

3. powyżej 300 tys. zł. – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Średnie wynagrodzenie w górę. Jaka wysokość składki zdrowotnej?

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny średnie wynagrodzenie za IV kwartał 2023 r. w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7767,85 zł. To wzrost o niemal 802 zł w porównaniu z kwotą 6965,94 zł w 2022 r.

W związku z tym w 2024 r. nowe stawki składki zdrowotnej na ryczałcie to:

do 60 000 zł przychodu – 419,46 zł miesięcznie (60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 4660,71 zł x 9%);

pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł – 699,11 zł miesięcznie (100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 7767,85 zł x 9%);

powyżej 300 000 zł – 1258,39 zł miesięcznie (180% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 13982,13 zł x 9%);

Jaki wzrost składki zdrowotnej ryczałtowców 2024?

W konsekwencji wysokość składki zdrowotnej w 2024 roku wzrośnie o 43,30 zł; 72,18 zł lub 129,91 zł miesięcznie.

– Składka zdrowotna dla ryczałtu w 2024 roku wzrosła o 11,5 %. Składki społeczne i na Fundusz Pracy w bieżącym roku wzrosły o 12,8%, a dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność o 20%. W 2024 r. maksymalna składka zdrowotna dla podatników rozliczających się na ryczałcie wyniesie 15100,70 zł, czyli o 1558,94 zł więcej niż za 2023 rok. Wysokość tej daniny istotnie zmieniło podejście właścicieli firm do wyboru formy opodatkowania. Warto pamiętać, że przedsiębiorcy na ryczałcie mają możliwość odliczenia od przychodu 50% zapłaconych składek zdrowotnych. Przed zmianą składka zdrowotna wynosiła 9% podstawy, która to stanowiła 75% przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający. Jednak 7,75% składki było odliczane od podatku. W konsekwencji w 2021 r. całkowity koszt składki zdrowotnej rocznie wynosił nieco ponad 600 zł. Nowy rząd zapowiadał powrót do zasad rozliczania składki zdrowotnej sprzed 2022 r., ale na horyzoncie nadal jeszcze nie widać żadnej konkretnej propozycji – mówi Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.