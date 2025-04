Senat zajmie się obniżką składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Senat na rozpoczynającym się w środę 23 kwietnia posiedzeniu zajmie się nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zakłada obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. To efekt prac Sejmu, który uchwalił zmiany 4 kwietnia głosami Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050-TD i PSL-TD. Przeciwko byli posłowie PiS, Lewicy i koła Razem, a Konfederacja wstrzymała się od głosu.

Ustawa trafiła do Senatu z opóźnieniem, nie będąc rozpatrywaną na pierwszym możliwym posiedzeniu 9 kwietnia. Biuro legislacyjne Kancelarii Senatu zgłosiło zastrzeżenia dotyczące braku konsultacji publicznych projektu rządowego, co może budzić wątpliwości co do jego zgodności z Konstytucją. Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Finansów, został skierowany od razu na posiedzenie Rady Ministrów w listopadzie ubiegłego roku, pomijając etapy uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania, co uzasadniono pilnością inicjatywy.

Prace Senatu i tak zakończy weto prezydenta?

Obniżka składki zdrowotnej budzi kontrowersje i spotyka się ze sprzeciwem części środowisk. Do prezydenta Andrzeja Dudy zaapelowano o zawetowanie przepisów. Apel wystosowali m.in. kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat, kandydat Partii Razem Adam Zandberg, Porozumienie Rezydentów OZZL i Naczelna Izba Lekarska.

Argumentują oni, że obniżenie składki pogorszy sytuację pacjentów i pogłębi kryzys ochrony zdrowia. Ich zdaniem, zmniejszenie wpływów do budżetu z tytułu składki zdrowotnej negatywnie odbije się na finansowaniu służby zdrowia i dostępności do świadczeń medycznych.

Kto skorzysta na obniżce składki zdrowotnej i ile to będzie kosztować budżet?

Nowe przepisy mają obowiązywać od początku 2026 roku, o ile przejdą przez Senat i zostaną podpisane przez prezydenta. Szacuje się, że zmiany dotkną około 2,5 miliona osób prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z założeniami, obniżenie składki zdrowotnej ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł rocznie – o tyle mają się zmniejszyć wpływy ze składki zdrowotnej. Oznacza to potencjalne korzyści dla przedsiębiorców, ale i wyzwanie dla finansów publicznych.

