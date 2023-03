Składki ZUS 2023. Na co idą pieniądze ze składek na ZUS pracownika i pracodawcy?

Miliardy euro z UE dla Polski zagrożone! Co z wypłatami 13. emerytur i 500 plus?

Ile wynoszą składki ZUS pracownika na cały etat 2023?

W każdym miesiącu od wynagrodzenia odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne.

Podstawą wymiaru składek jest uzyskany przez pracownika przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Składki wynoszą:

na ubezpieczenia emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru

na ubezpieczenia rentowe – 8% podstawy wymiaru

na ubezpieczenia chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru

na ubezpieczenia wypadkowe –0,67% do 3,33%, w tym składka na ubezpieczenie wypadkowe dla małej firmy zatrudniającej do 9 osób wynosi 1,67%.

Teoria sobie, życie sobie

Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe), których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z powodu zajścia określonych przez prawo zdarzeń losowych (np. choroba, kalectwo, ciąża, starość) nie mogą utrzymać się z własnej pracy. Ubezpieczenia społeczne mogą być obowiązkowe lub dobrowolne, w zależności od sytuacji zawodowej lub społecznej. Tyle teorii. A w życiu?

Jak widać na podanych przykładach kwota wpłacana do ZUS każdego miesiąca nie jest przeznaczana na jeden cel. Część z nich to składki obowiązkowe (np. składka emerytalna i rentowa), a część nieobowiązkowa. Oprócz ubezpieczeń społecznych, w ramach składki ZUS wpłaca się pieniądze również dla innych podmiotów.

Składka zdrowotna

Płacisz składkę zdrowotną, a na pomoc w państwowej służbie zdrowia czekasz latami. W teorii opłacanie składki zdrowotnej pozwala korzystać z państwowej służby zdrowia. Składka zdrowotna to 9% podstawy wymiaru. Jest obowiązkowa. Warto jednak pamiętać, że jeśli pracujemy na etacie i prowadzimy działalność gospodarczą albo też pracujemy w kilku miejscach w ramach różnych umów (o pracę, czy zlecenia, a dodatkowo działalność gospodarczą), to za każdą z tych umów musimy odprowadzać składkę.

Składka chorobowa

Wysokość wynagrodzenia chorobowego - prawo do 80 proc. wynagrodzenia. Składka na ubezpieczenie chorobowe przekazywana jest na zasiłki chorobowe lub macierzyńskie. Składka na ubezpieczenie chorobowe jako jedyna jest dobrowolną składką. To przedsiębiorca decyduje, czy będzie ją płacił czy nie. Jeśli zdecyduje, że chce ją płacić, to jej wysokość to 2,45 proc. podstawy wymiaru.

Składka emerytalna i rentowa

Płacisz składkę emerytalną i rentową dostaniesz głodową emeryturę lub rentę. Jeśli w ramach składek na ZUS, 400 zł trafi do puli ubezpieczenie emerytalne, to te pieniądze nie idą „na twoje konto”. ZUS wypłaci je w formie emerytury, np. twojemu sąsiadowi, a tobie zapisze tylko w komputerze, że zapłaciłeś składkę w tej konkretnej wysokości -pisze w swoim blogu przedsiębiorca Szymon Ostrowski.

System emerytalny w Polsce to tzw. system partycypacyjny, który zakłada, że pracujący dziś „utrzymują” obecnych emerytów i rencistów. Znaczy to, że wszystkie składki, które płacisz do ZUS są przekazywane od razu na konta dzisiejszych emerytów i rencistów.

"Ze względu na to, że z roku na rok rośnie liczba emerytów i rencistów, a maleje liczba pracujących, w kasie ZUS jest ciągły deficyt. Jest on pokrywany dotacjami z budżetu państwa w ramach wpłat na tzw. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. 80 proc. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych idzie na utrzymanie emerytów i rencistów. A przecież ZUS to również ponad 40 tys. urzędników, których trzeba utrzymać. Znasz drugą instytucję finansową, która zatrudnia aż tyle osób?"-pyta Ostrowski.

Składki ZUS powiększane waloryzacją. Co z tego mamy?

Składki ZUS, które są zapisane na twoim koncie ZUS, powiększane są każdego roku o wskaźnik waloryzacji. Ma to uchronić je przed utratą pieniędzy w związku z inflacją. Oczywiście to znowu teoria. Obecnie mamy najlepszy przykład. Przy 18,4 proc. inflacji seniorzy otrzymali 14,8 proc. waloryzację, a realna wartość emerytur w ub.r. spadła o 4,7 proc.

Jedyny pomysł polityków UE to podnoszenie wieku emerytalnego i zmuszanie ludzi do dłuższej pracy, co nie w każdym zawodzie jest przecież możliwe.

Na co idą nasze składki pozostaje zatem pytaniem retorycznym.

