i Autor: Shutterstock

Wynagrodzenia

Skoro nie ma na podwyżki dla nauczycieli, lekcja będzie krótsza. Nowe postulaty szokują

W 2025 roku nauczyciele otrzymają 5 proc. podwyżki pensji, co uważają za niewystarczające. Niezależny Związek Zawodowy Oświata ma w związku z tym szokującą propozycję - skrócenie czasu lekcji do 40 minut już od 1 marca. Inna sugestia to wliczenie dwóch godzin dyżurów "czarnkowych" do płatnego pensum - podaje Portal Samorządowy.