Słodki symbol 11 listopada za grosze. Tam za rogala świętomarcińskiego zapłacisz najmniej

Ile kosztuje rogal świętomarciński? Cukiernie kontra dyskonty

Zanim przejdziemy do ofert marketów, warto spojrzeć na szerszy kontekst rynkowy. W tradycyjnych rzemieślniczych cukierniach (szczególnie w Poznaniu i całej Wielkopolsce) ceny certyfikowanych rogali świętomarcińskich sprzedawanych na wagę wahają się zazwyczaj w granicach od 60 do nawet 90–110 zł za kilogram. Oznacza to, że za jednego dużego rogala (który w cukierni waży często 250–300 g) zapłacimy od ok. 15 do nawet 28 zł za sztukę. Jeszcze drożej bywa w popularnych sieciach kawiarni czy restauracji.

Na tym tle oferta dyskontów i supermarketów wypada niezwykle konkurencyjnie. Trzeba jednak pamiętać o dwóch rzeczach:

Gramatura. Rogale marketowe są nieco mniejsze i mają ustandaryzowaną wagę (zazwyczaj 200 g lub 140 g). Promocje wielosztukowe. Najniższe ceny (nawet poniżej 3 zł!) obowiązują niemal wyłącznie przy zakupie kilku sztuk naraz. Kupując pojedynczego rogala, zapłacimy ponad dwa razy więcej (np. w Biedronce cena regularna bez promocji to 7,49 zł za sztukę).

Porównanie cen: rogal świętomarciński na Święto Niepodległości. Gdzie jest najtaniej 10.11.2026?

Przeanalizowaliśmy najnowsze gazetki promocyjne pięciu dużych sieci: Biedronki, Lidla, Kauflandu, Dino oraz Aldi. Zestawiliśmy w nich ceny rogali o standardowej gramaturze (200 g).

Produkt (gramatura) Biedronka Lidl Kaufland Dino Aldi Rogal świętomarciński / z białym makiem (ok. 200 g) 2,99 zł (przy zakupie 3 szt., 1,50 zł/100 g; cena reg. 7,49 zł) 2,99 zł (przy zakupie 3 szt.) 1,50 zł / 100 g 2,99 zł (przy zakupie 5 szt.) 1,50 zł / 100 g 3,99 zł (przy zakupie 3 szt.) 2,00 zł / 100 g 4,99 zł (przy zakupie 2 szt.) 2,50 zł / 100 g

Hity cenowe na Święto Niepodległości. Tych okazji nie możesz przegapić

11 listopada to dzień, w którym na polskich stołach królują wypieki z białym makiem, bakaliami i skórką pomarańczową. W tym roku na miano liderów opłacalności zasługują Biedronka oraz Lidl. W obu tych sieciach kupimy oryginalnego, posiadającego unijny certyfikat Chronione Oznaczenie Geograficzne rogala świętomarcińskiego (200 g) za jedyne 2,99 zł za sztukę (14,95 zł/kg), pod warunkiem włożenia do koszyka trzech sztuk.

W Biedronce ta oferta (aż 60% taniej względem ceny regularnej 7,49 zł) obowiązuje w poniedziałek i wtorek, 9 oraz 10 listopada. Sam wypiek pochodzi z wielkopolskiej piekarni z tradycją sięgającą 1920 roku i kryje bogate nadzienie z białego maku z dodatkiem rodzynek, orzechów włoskich, arachidowych oraz skórki pomarańczowej.

Równie niską cenę jednostkową – 2,99 zł za sztukę (1,50 zł/100 g) – proponuje Kaufland, co czyni go świetną opcją dla większych rodzin i prawdziwych łasuchów. Aby jednak uzyskać taki rabat, trzeba kupić aż pięć sztuk z kartą lojalnościową (przy zakupie trzech sztuk cena wynosi 3,49 zł za rogala).

Osoby szukające czegoś pośrodku mogą zajrzeć do sieci Dino, gdzie przy zakupie trzech sztuk klasycznego, 200-gramowego rogala zapłacimy 3,99 zł za sztukę. Sklep przygotował też alternatywę dla tych, którzy wolą mniejsze porcje – rogale z białym makiem marki Stokson (140 g) w cenie 3,49 zł przy zakupie dwóch sztuk. Z kolei w Aldi próg wejścia w promocję dla 200-gramowego rogala jest najniższy, bo wymaga zakupu tylko dwóch sztuk, ale cena jednostkowa jest najwyższa w naszym zestawieniu i wynosi 4,99 zł (2,50 zł/100 g).

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Gdzie kupimy najtańszego rogala świętomarcińskiego na Święto Niepodległości?

Tegoroczne zestawienie pokazuje, że kluczem do oszczędności jest dopasowanie promocji do liczby domowników. Jeśli zależy Ci na tradycyjnym, certyfikowanym smaku i optymalnej wielkości zestawu do rodzinnej kawy, najlepszym wyborem będą zakupy w Biedronce lub Lidlu.

Gdy z kolei kupujesz słodkości na większe spotkanie w gronie bliskich, równie opłacalna okaże się wizyta w Kauflandzie, natomiast przy mniejszym apetycie warto rozważyć dwupaki w Dino lub Aldi. Uważne zerkanie na etykiety oraz warunki promocji przy półce pozwoli w te święta zaoszczędzić nawet 4,50 zł na jednej sztuce wypieku. Smacznego i radosnego świętowania!