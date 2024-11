Słynny polski zakład ma nowego właściciela z Ukrainy. Znamy plany na przyszłość

Podniesienie wieku emerytalnego coraz bliżej! Tylko to może uratować seniorów

Nowy właściciel legendarnej fabryki

Trzy lata po ogłoszeniu przez Sąd Rejonowy w Warszawie upadłości Ursusa, słynny polski producent ciągników rolniczych został sprzedany. Nabywcą Ursusa została utworzona w lipcu 2024 r. spółka M.I. Crow. której prezesem jest Oleg Krot, biznesmen z Kijowa. Fabrykę sprzedano za 74 mln zł. Nowy właściciel przejął całe przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzą m.in. dwa zakłady produkcyjne w Dobrym Mieście oraz Lublinie, znaki towarowe Ursus, maszyny i urządzenia. Spółka przejęła też dokumentację projektów badawczo-rozwojowych firmy i stała się też pracodawcą dla zatrudnionej w fabrykach załogi - pisze money.pl. Nowy właściciel zamierza utrzymać istniejące miejsca pracy i dalszą produkcję maszyn rolniczych.

Planujemy kontynuację produkcji maszyn rolniczych i rozszerzenie asortymentu produktów, koncentrując się na współczesnych potrzebach rolnego sektora. Do naszej firmy spływają już zamówienia z Polski, Czech oraz Ukrainy" - mówi "Pulsowi Biznesu" Oleg Krot.

Oleg Krot dodaje, że trwają teraz prace nad strategią Ursusa oraz że trwa inwentaryzacja w przedsiębiorstwie. Nowy właściciel zamierza też unowocześnić procesów produkcyjnych, przyciągnąć dobrze wykwalifikowaną kadrę oraz zwiększyć zdolności produkcyjne fabryki.

Kim jest Oleg Krot?

Spółkę M.I. Crow zarejestrowano w lipcu br., jej siedziba mieści się w Warszawie, prezesem jest Oleg Krot, a członkami zarządu Bożena Głowacka i Dariusz Kacprzak. Oleg Krot ma 41 lat W rozmowie z "Forbesem" kilka lat temu przyznał, że jest multimilionerem. Jak tłumaczył, pierwszy milion zarobił w e-sporcie, organizując turnieje w grach komputerowych. Zaczął w 2003 r., trzy lata później założył firmę WePlay! Esports - pisze money.pl. Sukces WePlay doprowadził do tego, że Oleg Krot wraz ze swoim wspólnikiem biznesowym założyli holding Techiia, w którym są partnerami zarządzającymi. Zrzesza on kilkanaście firm, które przed wojną na Ukrainie inwazją Rosji na Ukrainę generowały obrót roczny w wysokości ok. 60 mln dolarów.