Spis z natury. Co to jest i czy każdy przedsiębiorca musi go zrobić na koniec roku?

Większy spis, to pomniejszone koszty

Według eksperta, taki spis muszą sporządzać nawet przedsiębiorcy jeśli nie mają na stanie żadnych materiałów lub towarów w firmie.

-W takim przypadku sporządza się tzw. spis zerowy. W spisie z natury określamy materiały i towary pozostałe w firmie na koniec roku. Niestety spis taki spowoduje zmniejszenie kosztów w naszej działalności, ale nie zawsze - twierdzi Juszczyk z inFaktu.

Jak przypomina ekspert, "zestawienie spis z końca roku porównujemy ze spisem na początku roku, a właściwie tego z końca zeszłego roku".

Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:

imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),

datę sporządzenia spisu,

numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,

szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 24 (m.in. towarów handlowych i materiałów),

jednostkę miary,

ilość stwierdzoną w czasie spisu,

cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,

wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,

łączną wartość spisu z natury,

klauzulę "Spis zakończono na pozycji...",

podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Jeśli spis na koniec tego roku będzie większy, to nasze koszty zostaną pomniejszone, a jeśli mniejszy to powiększone o różnicę. Tak więc, może się okazać, że pomimo płacenia zaliczek na podatek dochodowy na bieżąco, będziemy mieli nadpłatę lub niedopłatę podatku- mówi ekspert z iNfakt. Jak podkreśla, "warto zaznaczyć, że spis zatem również może mieć negatywny wpływ na wysokość rocznej składki zdrowotnej".

-Towary wyceniamy po wartości zakupu w trakcie roku. Co istotne np. gdy zakład fryzjerski posiada napoczęte np. szampony, odżywki, farby itd. to do wyceny bierzemy całą wartość tego produktu, a nie proporcjonalnie co nam zostało - informuje Juszczyk.

Głównym celem sporządzania spisu z natury jest ustalenie faktycznego dochodu. Przy prowadzeniu ewidencji podatkowej w postaci KPiR dochód bowiem:

powiększa się o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego a początkowego, jeżeli wartość remanentu końcowego jest większa niż wartość remanentu początkowego;

obniża się o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego a końcowego, jeżeli wartość remanentu końcowego jest niższa niż wartość remanentu początkowego.

Różnica remanentowa uwzględniana jest również przy ustaleniu podstawy wyliczenia składki zdrowotnej w przypadku opodatkowania skalą podatkową lub podatkiem liniowym ponieważ podstawę wyliczenia:

powiększa się o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego a początkowego, jeżeli wartość remanentu końcowego jest większa niż wartość remanentu początkowego;

obniża się o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego a końcowego, jeżeli wartość remanentu końcowego jest niższa niż wartość remanentu początkowego.