Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyznaczyło Wiolettę Kandziak na nowego mediatora w sporze zbiorowym pomiędzy Dino Polska a związkowcami.

Konflikt dotyczy m.in. wykorzystywania monitoringu do dyscyplinowania pracowników, złych warunków pracy zimą oraz niezrealizowanych postulatów płacowych (900 zł podwyżki) i utworzenia ZFŚS.

Związkowcy zarzucają Dino odmowę dialogu i utrzymywanie modelu biznesowego "wyciskającego pracowników".

W obliczu braku porozumienia i dynamicznego rozwoju Dino (ponad 3000 sklepów, 56,7 tys. pracowników), związkowcy rozważają ogłoszenie bezterminowego strajku generalnego.

Nowy mediator w sporze zbiorowym w Dino

Konflikt pomiędzy Dino Polska a związkowcami zrzeszonymi w OPZZ Konfederacja Pracy nadal pozostaje nierozwiązany. 8 czerwca 2026 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało nowego mediatora w prowadzonym sporze zbiorowym. Funkcję tę obejmie Wioletta Kandziak, która ma wyznaczyć termin kolejnych rozmów między stronami. Do spotkania miało dojść już 25 maja, po rozpoczęciu protestu pod siedzibą spółki w Krotoszynie. Według związkowców przedstawiciele firmy nie stawili się jednak na zaplanowanych rokowaniach.

Drugi spór zbiorowy w Dino

Obecny konflikt koncentruje się wokół kilku kwestii zgłaszanych przez pracowników. Chodzi m.in. o wykorzystywanie monitoringu do zwiększania efektywności pracy i dyscyplinowania załogi, warunki pracy w sklepach podczas zimowych mrozów oraz zarzuty dotyczące naruszania przepisów prawa pracy.

Związkowcy podkreślają, że problemy te pojawiły się po wcześniejszym sporze dotyczącym podwyżek wynagrodzeń, zwiększenia zatrudnienia oraz utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

– „Nie jesteśmy zaskoczeni tą postawą, bo do łamania prawa dochodziło już w poprzednim sporze. Przypomnijmy: tamten spór dotyczy podwyżek o 900 zł, zwiększenia zatrudnienia oraz wprowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), który również jest ustawowo obowiązkowy. zapadnie decyzja w sprawie bezterminowego strajku generalnego” – wskazuje Wojciech Jendrusiak, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy, cytowany przez dlahandlu.pl.

Przedstawiciel związku bardzo krytycznie ocenia przebieg ostatnich wydarzeń pod siedzibą spółki. Według niego firma nie była zainteresowana dialogiem z protestującymi pracownikami.

– „W obecności mediów przedstawicielka Dino odmówiła podjęcia rozmów z naszą delegacją. Nasłano na nas policję, a całe zdarzenie nadzorowała kancelaria prawna znana z podobnych praktyk w innych sieciach handlowych. Te „lustrzane techniki" wprost wskazują, że tu wcale nie chodzi o dialog ani o poprawę warunków pracy. Chodzi wyłącznie o utrzymanie modelu biznesowego opartego na wyciskaniu pracowników do sucha za głodowe pensje – i to przy ogromnych zyskach firmy". – dodaje Jendrusiak.

Dino rozwija sieć i zwiększa inwestycje

W pierwszym kwartale 2026 roku przychody Dino Polska wzrosły o 14,8 proc., przekraczając poziom 8,4 mld zł. W tym czasie uruchomiono 62 nowe sklepy, a liczba marketów sieci osiągnęła 3094 placówki. Grupa kontynuuje także inwestycje w logistykę i odnawialne źródła energii. Na koniec marca zatrudnienie w grupie przekroczyło 56,7 tys. pracowników.

– „Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników odnotowaliśmy wyraźnie wyższy wolumen sprzedaży. Znajduje to odzwierciedlenie w zasłużonym wzroście ich wynagrodzeń” – mówił Michał Krauze, członek zarządu Dino Polska, komentując wyniki za pierwszy kwartał 2026 roku.

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]