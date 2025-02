Autor:

Co to za deregulacja, którą będzie robić 500 osób?

Po spotkaniu w KPRM, szef InPostu powiedział jedynie, że "w poniedziałek, wszystkie szczegóły (...) będą publicznie dostępne. To co jest bardzo ważne, każdy projekt, nad którym będzie pracował zespół (...) będzie transparentnie do wglądu absolutnie dla każdego, pokazane na stronie internetowej nad czym pracujemy" - powiedział Brzoska.

Dodał, że poniedziałkowa wypowiedź Donalda Tuska ws. pomocy biznesu przy deregulacji sprawiła, że powstał ruch społeczny, zgłosiło się ponad 500 osób, aby pracować nad takimi rozwiązaniami.

"To będzie, mam taką nadzieję, pierwszy na serio projekt, który ma pomóc Polakom zwyciężać w starciu z machiną urzędniczą. Jest wielka otwartość rządu i pana premiera do tego, żeby to rzeczywiście na serio przeprowadzić. Jest to przekaz dla całej klasy politycznej, bo oczywiście będzie wymagało to bardzo dużego konsensusu, że naprawdę chcemy pchnąć Polskę w rozwoju i to jest chyba najważniejsze" - powiedział Brzoska.

Podkreślił, że każdy projekt, wszystko nad czym będzie pracował zespół, zostanie upublicznione i każdy będzie mógł oddać swój głos i dodać komentarz, czy jest to ważny z jego punktu widzenia projekt.

Zaznaczył jednocześnie, że zespół nie będzie tworzył projektów ustaw. "Od pisania ustaw jest Rządowe Centrum Legislacji i parlament. My tylko i wyłącznie zobowiązaliśmy się do tego, co jest najważniejsze, aby zidentyfikować wszystkie bariery wzrostu dla polskiej gospodarki, dla polskiego społeczeństwa" - powiedział szef InPostu.

Z informacji przekazanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów przekazanej na platformie X wynikało, że podczas piątkowego spotkania premiera Donalda Tuska z przedsiębiorcami, obok szefa rządu, w spotkaniu brali udział minister finansów Andrzej Domański oraz minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. Po stronie przedsiębiorców obecni byli m.in. Rafał Brzoska oraz prezes Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki.

W poniedziałek podczas konferencji "Polska. Rok przełomu" szef rządu zaproponował szefowi InPostu stworzenie zespołu, który przygotuje propozycje deregulacji i oświadczył, że chce się regularnie spotykać z przedsiębiorcami.