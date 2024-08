10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Kolejne spotkanie liderów rządu. Niedługo zaczną się prace nad budżetem na 2025 rok

Jak wynika z nieoficjalnych informacji "Super Expressu", przed środowym posiedzeniem Rady Ministrów, w poniedziałek 26 sierpnia ma odbyć się spotkanie liderów koalicji rządzącej, tj. Donalda Tuska, Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Włodzimierza Czarzastego. Temat spotkania nie jest dokładnie znany, wiadomo jednak, że na środowym posiedzeniu rząd zajmie się projektem budżetu na 2025 rok. To oznacza, że wiele koalicyjnych sporów może zostać wyjaśnionych, ponadto poznamy losy wielu obietnic wyborczych.

Wśród niespełnionych obietnic wyborczych wciąż znajduje się program mieszkaniowy, zmiany w składce zdrowotnej, likwidacja podatku Belki, czy podniesienie kwoty wolnej od podatku. Do tego dochodzą kontrowersyjne kwestie wieku emerytalnego. Czego możemy się spodziewać?

Co dalej ze składką zdrowotną?

Pod tym względem istotne będą choćby dalsze losy składki zdrowotnej. Niedawno minister finansów Andrzej Domański zadeklarował, że rząd jest w stanie od 1 stycznia 2025 roku zrezygnować z pobierania składki od aktywów trwałych. Stwierdził, że środki w tym celu zostały zabezpieczone w budżecie, ale wciąż jest poszukiwanie optymalne rozwiązanie, które nie odetnie od finansowania służby zdrowia (wymagająca z roku na rok coraz większych nakładów).

Czy uda się znaleźć kompromis w koalicji? Warto przypomnieć, że Polska 2050 postulowała obniżenie składki zdrowotnej, czemu sprzeciwiała się Lewica, która wskazywała na potrzebę finansowania sektora zdrowia publicznego. Formacja proponowała przy tym zastąpienie składki 9-procentowym podatkiem zdrowotnym.

Podatek Belki, minister finansów zapowiada zmiany

Minister finansów zapowiedział również, że trwają prace nad zmianami w podatku od zysków kapitałowych (zwanym podatkiem Belki - od byłego ministra finansów Marka Belki). Podatek odprowadzany jest np. przy czerpaniu zysków z lokaty bankowej, lub akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Likwidację podatku do kwot wysokości 100 tys. zł (powyżej roku) obiecywano już w kampanii wyborczej. Obecnie podatek wynosi 19 proc., ale na Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie minister finansów zapowiedział, że dojdzie do zmian w zakresie podatku Belki, przy uwzględnieniu "uwag od strony społecznej". Zmiany mają uatrakcyjnić inwestycje na GPW, ale na razie nie znamy szczegółów. Z racji na spotkanie liderów oraz pracy rady ministrów nad budżetem, możemy się spodziewać, że niedługo poznamy więcej detali planu ministerstwa finansów.

Będzie podwyżka wieku emerytalnego?

Niedawno minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w programie "Onet Rano" zapowiedziała, że nie wyklucza podniesienia wieku emerytalnego. Podkreślała, że wiek emerytalny Polek jest najniższy w Europie, oraz tylko Polska oraz Rumunia w Unii Europejskiej mają różnicę między wiekiem emerytalnym kobiet i mężczyzn.

Czyżby temat miał zostać poruszony na spotkaniu liderów? Pełczyńska-Nałęcz zapytana w Radiu Zet o swoją wypowiedź dla Onetu wycofała się z niej i stwierdziła, że w tej kadencji rządu wiek emerytalny nie zostanie podniesiony i pod tym względem nie ma "woli politycznej". Podkreślała jednak, że "trzeba rozmawiać o rozwiązaniach demograficznych", oraz mówiła o zachęcaniu do dłuższej pracy.

Dlatego można spodziewać się, że z racji na rosnące problemy demograficzne przy planowaniu budżetu na 2025 rok mogą zostać uwzględnione zmiany w systemie emerytalnym. Ze względów politycznych, raczej nie ma co się spodziewać ponownej podwyżki wieku emerytalnego, ale nie można wykluczyć np. zachęt finansowych do pracy dłużej (powyżej wieku emerytalnego).

Co z kredytem 0 proc. "Na start"?

Prace nad następcą "Bezpiecznego Kredytu 2 proc." nieustannie się przedłużają, zdaje się również, że nie ma na jego wprowadzenie zgody w koalicji rządzącej. Lewica wskazuje, że program w rzeczywistości pomaga deweloperem nie konsumentom i wolałaby przeznaczenia większych kwot pieniędzy na budownictwo socjalne. Głosowanie przeciw projektowi zapowiedziała także Polska 2050.

Tym samy Koalicja Obywatelska pozostała sama w koalicji z zapowiadanym programem, który budzi spore kontrowersje, oraz był jedną ze sztandarowych obietnic wyborczych. Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk zapowiedział jednak, że program wystartuje od 2025 roku. Czy uda się to bez poparcia koalicjantów? A może będzie trzeba wypracować kompromis? Szczegóły poznamy zapewne po pierwszych dyskusjach nad budżetem na 2025 rok.

Przed wyborami obiecano podniesienie kwoty wolnej od podatku

Przed wyborami w 2023 roku Donald Tusk obiecywał podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł. Wygląda jednak na to, że w związku z objęciem Polski procedurą nadmiernego deficytu przez Komisję Europejską, na obniżki podatków nie ma co liczyć.

Minister Domański przyznawał jednak wcześniej, że obietnica musi zostać spełniona do końca kadencji obecnego rządu. Trudno jednak spodziewać się, aby tak stało się już w 2025 roku, choć na pewno rząd znajdzie dodatkowe finanse dzięki opodatkowaniu wszystkich umów zlecenie, które ma wejść w życie w styczniu 2025 roku.