Sprzedają garaże w cenie kawalerek. Najdroższa oferta zwala z nóg

Garaż w cenie mieszkania

Jak pisze bankier.pl najdroższe oferty za garaż są wyższe niż ceny za mieszkanie. Rekordowa oferta to 360 tys. zł! Ceny garaży stale rosną , bo rośnie zainteresowanie chętnych, a podaż jest niska. W lutym 2023, gdy portal opisywał ceny na rynku sprzedaży garaży i miejsc parkingowych, najwyższą ceną ofertową zanotowaną na portalach Otodom i OLX, było 135 tys. zł, za 18-metrowy garaż położony w warszawskiej dzielnicy Praga-Południe. W przeliczeniu na metr kwadratowy sprzedający żądał ok. 7,5 tys. zł. Jednak większość ofert nie była wyższa niż 100 tys. zł. Obecnie - w połowie września, średnia cena garażu w Warszawie wynosi już niemal 9 tys. zł/mkw.

Ceny za garaż w największych polskich miastach

Tylko w trzech ofertach w Warszawie cena nie przekraczała 100 tys. zł (na 18 ofert dotyczących sprzedaży 21 garaży). Pięciu oferentów żądało powyżej 200 tys. zł. Najwięcej oczekiwano za garaż o powierzchni 21 mkw. położony w warszawskiej dzielnicy Ochota: 360 tys. zł, czyli ponad 17 tys. zł/mkw. To tyle co za mieszkanie. Zgodnie z danymi Otodom Analytics, średnia cena metra kwadratowego nowego mieszkania w Warszawie w sierpniu 2024 r., w zależności od metrażu, wahała się od 15,7 do 19,3 tys. zł/mkw. W przypadku rynku wtórnego oczekiwano przeciętnie od 18 do 20 tys. zł/mkw.

Za garaż w Krakowie trzeba zapłacić nawet 180 tys. zł, średnia cena ofertowa to ponad 7,6 tys. zł/mkw. Średnie stawki powyżej 5 tys. zł/mkw. a w przeliczeniu na pojedynczy garaż od 90 do nieco ponad 100 tys. zł zanotowano w Gdańsku, Wrocławiu i Szczecinie. Taniej jest w Łodzi, Katowicach i Poznaniu.

Wysokie, przekraczające 100 tys. zł oferty można znaleźć również w ogłoszeniach dotyczących sprzedaży garaży także w mniejszych miastach wojewódzkich. Dla przykładu w Zielonej Górze w połowie września oczekiwano przeciętnie ponad 4,8 tys. zł/mkw. a przeliczeniu na pojedynczy garaż ponad 85 tys. zł. Niższe stawki można znaleźć jednak w innych miastach wojewódzkich, np. w Białymstoku i Toruniu.

Drogie miejsca parkingowe

Zakup miejsca parkingowego to też duży wydatek. Jak pisze bankier.pl - stanowiska pojedyncze znajdujące się w halach garażowych wyceniane są w największych polskich miastach od 35 tys. zł do nawet 150 tys. zł. Najdroższe są oferty z Warszawy i Krakowa. Stawki w obu miastach różnią się jednak w zależności od rodzaju miejsca parkingowego. Za stanowiska zastawne w halach garażowych, sprzedający oczekują ok. 80 – 100 tys. zł. Od 100 do 150 tys. zł oczekują z kolei wystawiający na sprzedaż podwójne miejsca garażowe położone obok siebie. Miejsce na naziemnych parkingach kosztuje od 30 do ponad 40 tys. zł.

