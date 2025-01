Zmiany w segregacji śmieci od stycznia 2025 roku. Mieszkańcy sami muszą o to zadbać

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w grudniu 8821,25 zł brutto. Na standardowej umowie o prace, to ok. 6344 zł netto ("na rękę").

Przeciętna płaca wzrosła o 9,8 proc. względem grudnia 2023 roku, gdy według danych GUS średnia krajowa wynosiła 8032,96 zł brutto (ok. 5806 zł netto). Warto podkreślić, że jeszcze w listopadzie 2024 wzrost płac wynosił 11,8 proc. rok do roku, mamy więc nieznaczny spadek tego wskaźnika.

Jednocześnie w listopadzie 2024 roku przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw według GUS wynosiła 8478,26 zł. Skąd tak duży wzrost w przeciągu miesiąca? Główny Urząd Statystyczny w wyliczeniach bierze pod uwagę także premie i dodatki, a w grudniu pracownicy wielu firm mogli otrzymywać m.in. premie świąteczne.

Zatrudnienie w grudniu 2024 roku. Nieznaczny spadek

- W grudniu 2024 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z grudniem 2023 r. było niższe o 0,6% i wyniosło 6453,7 tys. etatów - podaje GUS

Z kolei jeszcze w listopadzie 2024 roku zatrudnienie wynosiło 6462,7 tys. etatów. W skali miesiąca spadła liczba etatów o dziewięć.

Skąd liczba po przecinku w danych? GUS wyliczając zatrudnienie bierze także osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze (np. na pół etatu).

Kto tak naprawdę zarabia średnią krajową?

Warto zaznaczyć, że dane GUS dotyczą sektora przedsiębiorstw, tj. firm zatrudniających przynajmniej 9 osób do przeciętnej liczby osób zatrudnionych w danym okresie. To oznacza, że dane nie biorą pod uwagę wynagrodzeń w sektorze państwowym, czy małych biznesów, w których pracują np. tylko trzy osoby. Tym samym jeśli w osiedlowym sklepiku pracują tylko dwie-trzy osoby za minimalne wynagrodzenie, to ich płaca nie jest ujęta w statystyce przeciętnego wynagrodzenia GUS.

