Będzie podwyżka inflacyjna za przejazd

Jak poinformowała spółka, w planach inwestycji są wymiana nawierzchni, remonty mostów, wiaduktów.

Spółka zamierza prowadzić prace bez większego wpływu na przepustowość trasy - z utrzymaniem przepustowości dwoma pasami w każdym kierunku. Jak podano, sama wymiana nawierzchni, połączona z remontem mostów oraz wiaduktów, to koszt ok. 444,5 mln zł.

"Lepsza trasa to możliwość sprawnego przemieszczania się z zachodu na wschód kraju. Wysokiej klasy połączenia drogowe to niezwykle istotny czynnik dynamicznego rozwoju gospodarczego, wpływający na podniesienie konkurencyjności przemysłu. Nasze działania przełożą się na szybkie i bezpieczne połączenia drogowe, wspierające logistykę i inspirujące rozwój eksportu" – powiedział, cytowany w komentarzu przesłanym PAP Biznes, Andrzej Kaczmarek, prezes Stalexport Autostrady.

Stalexport proponuje stronie publicznej, by wspólnie zastanowić się nad przyszłością systemu zarządzania autostradami w Polsce. Spółka apeluje o konstruktywny dialog, który uwzględni interesy wszystkich stron. Chce, by wypracowane postulaty zostały uwzględnione w korekcie do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

"Biorąc pod uwagę aktualne wykorzystanie autostrad, w tym jako korytarza militarnego i humanitarnego, z którego intensywnie korzystają służby niosące pomoc Ukrainie zmagającej się z rosyjską agresją, warto już teraz rozpocząć prace związane z rozbudową trasy. Aktualnie wszystko wskazuje, że prace te rozpoczną się w drugiej połowie 2028 r. W mojej ocenie, mogą one zostać znacznie przyspieszone i wcale nie musimy czekać dziesięć lat lub dłużej na ulepszenie tej trasy" – powiedział prezes Kaczmarek.

Spółka wskazuje, że jest gotowa na współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, by istotnie skrócić terminy realizacji - nawet o 48 miesięcy.

Jak podano, utrzymanie trasy (roboty budowalne i modernizacyjne) kosztuje aktualnie ponad 100 mln zł rocznie (2023 r.), a dodatkowo w planie są inwestycje, które umożliwią jej dalsze usprawnienia.

"(...) Płatności na rzecz Skarbu Państwa oraz odprowadzanych podatków wyniosły w 2023 r. ponad 220 mln zł. Zniesienie opłat za przejazd oznaczałoby, że znikną również te, które wpływają do budżetu państwa" - podała spółka.

Zdaniem firmy, problem odpłatności za autostrady musi zostać rozwiązany systemowo. Spółka zdecydowała o korekcie stawek za przejazd w oparciu o poziom inflacji.

Proponowana korekta stawki za przejazd trasą od 1 kwietnia 2025 r. dla samochodów osobowych wyniesie 1 zł (czyli 17 zł dla pojazdów kategorii 1, innych niż motocykle). Dla samochodów ciężarowych korekta wynieść ma 3 zł (kategorii 2,3,4,5), przy czym - jak podano - dla pojazdów kategorii 2 i 3 utrzymana zostanie bonifikata, która zostanie odrębnie skonsultowana z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Aktualnie bonifikata ta wynosi 20 zł.

Stalexport Autostrady koncentruje swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Spółka wchodzi w skład włoskiej grupy kapitałowej Mundys, która posiada 61,2 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki. Stalexport, poza działalnością związaną z budową i eksploatacją autostrad płatnych, zajmuje się także wynajmem powierzchni biurowych w budynku w Katowicach, którego jest współwłaścicielem.