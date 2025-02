Stało się! Zakaz handlu w Polsce z ważną zmianą. To pierwszy raz

Polacy nie chcą handlu w niedzielę

Zakaz handlu w niedzielę miał więcej przeciwników niż zwolenników, ale to się zmieniło. Obecnie powrotu do handlu we wszystkie niedziele w roku chce już tylko 41,5 proc., czyli o 11,1 pkt proc. mniej niż jeszcze pół roku temu – wynika z badania UCE Research oraz Shopfully (dawniej Grupa Offerista), którego wyniki podała „Rzeczpospolita” . Jednocześnie z badania wynika, że liczba osób przeciwnych zmianie obecnie obowiązujących rozwiązań wzrosła o 8,9 pkt proc., do 47 proc. Wskazuje to, że po raz pierwszy więcej osób chce zakazu handlu w niedzielę.

Społeczeństwo jest już dość zmęczone mówieniem o zakazie handlu w niedziele, szczególnie w kontekście przywrócenia przepisów sprzed 1 marca 2018 roku. Głównie dlatego, że od dłuższego czasu nic się w tej sprawie nie dzieje. Politycy co prawda co jakiś czas wracają do tego, ale konkretów wciąż brak – mówi Robert Biegaj, ekspert rynku z Shopfully (dawniej Grupa Offerista). – Druga kwestia to fakt, że zakaz zaraz będzie miał siedem lat. Polacy w dużej części przyzwyczaili się do wprowadzonych obostrzeń i w pewien sposób pogodzili się z tym stanem rzeczy – dodaje ekspert cytowany przez "Rzeczpospolitą".

Młodzi przeciw zakazowi handlu

Za przywróceniem handlu we wszystkie niedziele opowiadają się przede wszystkim osoby w wieku 18–24 lata (53,7 proc.), z miesięcznymi dochodami netto 7–9 tys. zł (52 proc.), oraz z miast powyżej 500 tys. mieszkańców (49,1 proc.). Z kolei przeciwnikami handlu w niedzielę są głównie osoby w wieku 55–64 lata (58,9 proc.), z miesięcznymi dochodami netto do 3 tys. zł (51,3 proc.), oraz ze wsi i miejscowości do 5 tys. mieszkańców (54,7 proc.).

Niedziele handlowe 2025

26 stycznia placówki handlowe były czynne, była to pierwsza niedziela handlowa w 2025 roku. Kolejne niedziele handlowe przypadają w 2025 roku na:

* 13 kwietnia,

* 27 kwietnia,

* 29 czerwca,

* 31 sierpnia,

* 7 grudnia,

* 14 grudnia,

* 21 grudnia.

