Majątek Sikorskiego. Setki tysięcy oszczędności i milionowe aktywa emerytalne

Jak wynika z oświadczenia majątkowego opublikowanego pod koniec grudnia 2023 roku (najnowsze aktualne) Radosław Sikorski posiada środki pieniężne w walucie polskiej (około 230 000 zł) i w walutach obcych: około 65 000 euro (ok. 273 tys. zł według kursu na 12.03.2025), około 18 000 funtów brytyjskich (ok. 90 tys. zł), oraz około 35 000 (ok. 135 tys. zł).

Minister posiada również papiery wartościowe, w tym akcje spółek Silvair Inc. o wartości 80 742,12 zł, Goldman Sachs BDC Inc o wartości 21 975 dolarów (ok. 85 tys. zł) i iShares MSCI Poland ETF o wartości 9 739,50 dolarów (ok. 37 tys. zł).

Radosław Sikorski jest także beneficjentem planów emerytalnych TIAA-CREF w USA o wartości ok. 177 411 dolarów (ok. 683 tys. zł), Roth IRA w USA o wartości 62 925 dolarów (ok. 242 tys. zł) i Bestinvest w UK o wartości 101 109,83 funtów (ok. 389 tys. zł). Łącznie aktywa emerytalne ministra warte są ok. 1,3 mln zł!

Przed zaprzysiężeniem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski zrezygnował z płatnych zajęć zewnętrznych, oraz stracił mandat posła do Parlament Europejskiego. Z tego tytułu osiągnął w 2023 roku dochody wysokości 120 303,60 euro brutto (ok. 505 tys. zł).

Wartościowe mienie Radosława Sikorskiego

Radosław Sikorski w oświadczeniu majątkowym wymienia także dom o powierzchni 800 m² i mieszkanie o powierzchni 133 m², oba w formie własności hipotecznej. Minister ma również lokal użytkowy o powierzchni 66,53 m² w formie własności hipotecznej, który jest częścią zabytkowego zespołu dworsko-parkowego o powierzchni około 13 hektarów. W skład tego zespołu wchodzą również ogród, staw, park, grunty orne, leśniczówka, lamus i komórka lokatorska.

Sikorski posiada również mienie ruchome o wartości powyżej 10 000 zł, w tym samochód Range Rover Sport z 2019 roku, motocykl MW 650 z koszem z 1978 roku, ciągnik John Deere z 2015 roku, meble, antyki, rzeźby, monety, książki, portrety i obrazy, kruszce o wadze około 2000 gram oraz wyposażenie mieszkania, dworu, lamusa i leśniczówki.

Autor:

Wystąpienia ministra Sikorskiego podczas Rady Bezpieczeństwa w Nowym Jorku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.