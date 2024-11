Starzeje się polskie społeczeństwo, ale i służba zdrowia. Brakuje młodych pielęgniarek

Odwołanie od decyzji ZUS. Jak zrobić to skutecznie?

Starzejąca się kadra pielęgniarek i położnych w Polsce

Jak wynika z danych CRPiP przytoczonych przez obserwatorgospodarczy.pl, w Polsce zarejestrowanych jest 315 670 pielęgniarek oraz 41 719 położnych (stan na styczeń 2023 roku). Aż 97,1 proc. pielęgniarskiego stanowią kobiety, również w przypadku położnych stanowią 99,8 proc.

W 2023 roku najwięcej zatrudnionych pielęgniarek i położnych było w przedziale wiekowym 41-60. Z kolei pielęgniarki w wieku ponad 50 lat stanowiły aż 59 proc. całej kadry, a jeszcze w 2019 roku ten odsetek wynosił 53 proc. Z kolei odsetek pielęgniarek i położnych w grupie wiekowej pomiędzy 60-69 lat wzrósł z 14 proc. w 2019 roku, do 18 proc. w 2023 roku.

To oznacza, że kadra pielęgniarska, nie jest odmładzana przez nowe osoby podejmująca pracę. Widać to po statystykach dotyczących młodszych grup wiekowych, pielęgniarki i położne w wieku 31-40 lat stanowiły w 2019 roku 30 proc. kadry, a obecnie to jedynie 19 proc.

Wraz ze społeczeństwem, starzeje się kadra medyczna

Co ciekawe, sama liczba pielęgniarek w latach 2019-2023 wzrosła o 2 tys. osób. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w 2019 roku liczba pielęgniarek wynosiła 55,8 na 10 tys. mieszkańców, a w 2023 roku wynosi już 57,4 na 10 tys. mieszkańców, więc pod tym kątem wskaźnik rośnie. To oczywiście dobra wiadomość w obliczu starzejącego się społeczeństwa.

Pozostaje jednak problem starzejącej się kadry w pracy, która jest wymagająca fizycznie i psychicznie. Jak pisze Obserwator Gospodarczy, w efekcie rośnie liczba pracowników niezdolnych do wykonywania zawodu, co również obciąża służbę zdrowia. Ponadto, jak wynika ze statystyk, pielęgniarki często przechodzą na emeryturę, więc starzejąca się kadra może doprowadzić do coraz większego exodusu emerytalnego.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez MedMedia na zlecenie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych obejmującego ponad 19,5 tys. osób, aż połowa badanych zrezygnowała z pracy położnej, lub pielęgniarki ze względu na przejście na emeryturę i rentę.

Aż 17,9 proc. z grupy poniżej 65. roku życia zrezygnowało z pracy z powodu niskiej płacy, a 15,3 proc. z powodu szukania innego zatrudnienia. W innych przypadkach rezygnacja z pracy wynikała np. z awansu w ochronie zdrowia, ciąży, urlopu macierzyńskiego, czy wychowawczego.