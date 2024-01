Stawki dla tych freelancerów rosną! Prawie pół pensji za jedno zlecenie

Zarobki freelancerów

Rosną wynagrodzenia freelancerów, czyli osób pracujących na zlecenia, bez związania z jedną firmą. Grupę freelancerów tworzą przedstawiciele rozmaitych zawodów. Okazuje się, że stawki fotografów wzrosły o 20 proc., a specjalistów od SEO (pozycjonowania stron w internecie) i social mediów o 12 proc., a średnia wartość zleceń wyniosła odpowiednio 2101 zł i 1811 zł.

Niestety, nie każda branża ma tak dobrze. Profesje z najniższymi wzrostami cen za zlecenie to graficy, architekci i tłumacze. Freelancerzy specjalizujący się w grafice mogli liczyć na zarobki rzędu 1705 zł za zlecenie (wzrost o ok. 10 proc.). Natomiast niezależni specjaliści realizujący zlecenia w kategorii architektura – zarówno projekty aranżacji wnętrz, jak i rendery 3D przedmiotów oraz wizualizacje – odnotowali wzrost stawek o niespełna 10 proc. do średnio 3622 zł za zlecenie. Zaś na podwyżki tylko o 8 proc. (1596 zł) mogli liczyć freelancerzy zajmujący się tłumaczeniami. Podobnie jak copywriterzy, tłumacze mają zazwyczaj więcej zleceń o mniejszej wartości, a większość badanych z tej profesji raczej nie traktuje freelancingu jako zajęcia na pełen etat.

Najwyższe zarobki w IT?

Spore rozbieżności zanotowano w branży IT. W wynikach badania podano, że duże nierówności, pod względem wynagrodzenia, zaobserwowano w kategorii programowanie i IT. Wzrosty stawek odnotowali wyłącznie freelancerzy zajmujący się budowaniem stron oraz ich modernizacją – o ponad 10 proc. (1877 zł), a także programiści – o 6 proc. (3690 zł). Pozostałe kategorie IT odnotowały znaczne spadki. Największe, bo ponad 11-proc. (1540 zł) obniżenie średniej stawki za zlecenie, było widoczne wśród webdeveloperów zajmujących się projektowaniem, stawianiem i utrzymywaniem sklepów internetowych. Spadki odnotowali również twórcy aplikacji mobilnych (ponad 9 proc.), mimo to właśnie oni mają najwyższe zarobki za pojedyncze zlecenie wśród wszystkich branż freelancingu (5351 zł).

Badanie "Freelancing w Polsce 2023" zrealizowane zostało przez Useme z wykorzystaniem metody badawczej CAWI (Computer Assisted Web Interview). Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1100 polskich freelancerów.

