STRABAG kupuje ZABERD – wzmocnienie pozycji na rynku utrzymania dróg

STRABAG, największa firma budowlana w Austrii, sfinalizował transakcję zakupu wrocławskiej spółki ZABERD, lidera w branży utrzymania infrastruktury drogowej w Polsce. To strategiczne posunięcie ma na celu umocnienie pozycji STRABAG na polskim rynku i uczynienie go jednym z najważniejszych dostawców usług w tym sektorze. Przejęcie ZABERD przez STRABAG to ważny krok w rozwoju obu firm i szansa na dalszy wzrost w obszarze utrzymania dróg.

„Jestem przekonany, że wejście ZABERD w struktury STRABAG zwiększy potencjał serwisowy grupy” – podkreśla Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG. Dodał, że firma jest jedyną w Polsce, która posiada oddziały budowy infrastruktury drogowej we wszystkich województwach, co jest kluczowe dla efektywnego utrzymania infrastruktury drogowej w całym kraju.

Strategiczne przejęcie – plany STRABAG na przyszłość w Polsce

Przejęcie ZABERD to element długofalowej strategii STRABAG, mającej na celu rozszerzenie działalności w zakresie utrzymania dróg w Polsce. Firma planuje wykorzystać synergię wynikającą z połączenia obu przedsiębiorstw, aby zaoferować kompleksowe usługi na najwyższym poziomie. STRABAG stawia na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie, które pozwolą zoptymalizować procesy i zwiększyć efektywność utrzymania infrastruktury drogowej.

Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG, podkreśla, że transakcja znacząco wpłynie na rozwój działalności utrzymaniowej w regionach. „Rozszerzenie oferty STRABAG o ten zakres usług jest także odpowiedzią na rosnące potrzeby zarządców infrastruktury w zakresie kompleksowego utrzymania sieci drogowej” – dodaje. Firma zamierza inwestować w rozwój kompetencji pracowników i wdrażanie nowych rozwiązań, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. STRABAG planuje również rozszerzyć swoją ofertę o nowe usługi związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej, takie jak np. inteligentne systemy zarządzania ruchem i diagnostyka stanu nawierzchni.

ZABERD pod skrzydłami STRABAG – co to oznacza dla firmy i pracowników?

Przejęcie ZABERD przez STRABAG to szansa na dalszy rozwój dla wrocławskiej firmy i jej pracowników. ZABERD zyska dostęp do zasobów i know-how międzynarodowego koncernu, co pozwoli na realizację ambitnych projektów i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. STRABAG z kolei zyska doświadczony zespół specjalistów w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej.

Paweł Zawadzki, założyciel ZABERD, podkreśla, że to kamień milowy w rozwoju firmy. „Staliśmy się częścią jednej z największych firm budowalnych w Polsce, wchodzimy w struktury koncernu STRABAG, lidera rynku budowalnego w Europie” – mówi. Dodaje, że zespół ponad 300 pracowników ZABERD wnosi doświadczenie zdobywane przez trzy dekady w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej.

STRABAG w Polsce – pozycja, projekty i plany na przyszłość

STRABAG jest obecny na polskim rynku budowlanym od ponad 35 lat i zrealizował wiele prestiżowych inwestycji w różnych segmentach budownictwa. Firma oferuje swoje usługi jako generalny wykonawca w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, hydrotechnicznego, energetycznego, przemysłowego i ochrony środowiska. STRABAG posiada rozwiniętą sieć wytwórni mieszanek asfaltowych, własne wytwórnie betonu oraz własne kopalnie kruszyw.

W Polsce STRABAG zatrudnia 7 tys. osób, a roczne obroty Grupy wynoszą ponad 9 mld PLN. Firma planuje dalszy rozwój na polskim rynku, inwestując w nowe technologie i rozszerzając swoją ofertę o kompleksowe usługi w zakresie utrzymania infrastruktury. Przejęcie ZABERD to kolejny krok w realizacji tej strategii.

