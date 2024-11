Stracisz dwa dni dodatkowego urlopu. Ostatni dzwonek, by temu zapobiec

Dwa dodatkowe dni urlopu. Komu przysługują?

Niektórzy pracownicy mogą skorzystać z dodatkowych dwóch dni wolnego od pracy. Ich wykorzystanie nie pomniejsza należnego wymiaru urlopu wypoczynkowego z racji stażu pracy. Na dodatkowe wolne mogą liczyć pracownicy posiadający dzieci - tak wynika z art. 188 Kodeksu pracy.

Dwa dni wolnego na opiekę nad dzieckiem może być udzielone na dziecko w wieku do 13 lat (najpóźniej dzień poprzedzający 14. urodziny). Przy czym, nie chodzi tu tylko o przypadki awaryjne typu wizyta u lekarza. Treść artykułu 188 KP nie wymaga ani choroby dziecka, ani składania pracodawcy jakichkolwiek wyjaśnień lub dokumentów. Pracodawca nie może odmówić ani żądać tłumaczeń. Jedyne co może zrobić to dać dwa dni wolne w innym terminie niż wnioskowany, jednak tylko do końca grudnia. Dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem nie można wykorzystać w następnym roku kalendarzowym. Dwa dni dodatkowego urlopu są w pełni płatne.

Opieka nad dzieckiem – urlop liczony w dniach lub w godzinach

Pracownikowi przysługuje zwolnienie związane ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w wymiarze 16 godzin lub 2 dni. Dwudniowe zwolnienie może być wykorzystane łącznie albo rozdzielnie. Wymiar zwolnienia przysługuje niezależnie od liczby dzieci.

W pierwszym wniosku, który został złożony w danym roku kalendarzowym, pracownik określa, czy chce skorzystać ze zwolnienia w godzinach czy w dniach. Jeżeli w pierwszym wniosku wskaże, że chce skorzystać z 1 dnia zwolnienia, w kolejnym wniosku nie będzie mógł wystąpić o udzielenie wolnego w godzinach.

Zwolnienie to przysługuje zatrudnionemu w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. W przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego pracownik nie może w razie niewykorzystania w danym roku tego zwolnienia żądać od pracodawcy ekwiwalentu.

Dwa dni wolne niezależnie od stażu

Dwa dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem przysługują niezależnie od stażu pracy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru czasu pracy pracownika. W przypadku osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy wolne udzielane jest w wymiarze godzinowym i ustala się je proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, a niepełne godziny zaokrągla się w górę do pełnej godziny.