Straż miejska chodzi po domach! Dla wielu kończy się to mandatem 5000 zł

Rząd luzuje przepisy dla nieuczciwych firm! Co grozi za brak pensji dla pracowników przez 3 miesiące?

Czym jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)?

W lipcu 2021 roku ruszył powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków zbiera informacje o źródłach ciepła oraz źródłach spalania paliw w nieruchomościach. Właściciele czy też zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych są zobowiązani do zgłoszenia, z jakiego źródła ogrzewania korzystają. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe. Zgodnie z przepisami nowe budynki mają 14 dni na wpis do CEEB. Dane ze złożonych deklaracji gromadzone w systemie CEEB pozwalają oszacować stan powietrza w Polsce.

Jak złożyć deklarację do CEEB?

Wpisu do CEEB można dokonać listownie, w urzędzie miasta lub gminy oraz internetowo. Jest to bezpłatne. W deklaracji do CEEB należy podać adres, rodzaj budynku, liczbę lokali (w przypadku budynku wielorodzinnego), liczbę i rodzaj źródeł ciepła, liczbę kotłów oraz rodzaj spalanego paliwa. Konieczne jest również wskazanie adresu miejsca, gdzie zainstalowano źródło ciepła dla danego budynku, a także dane osobowe zarządcy.

Straż miejska kontroluje nieruchomości

Od 1 stycznia 2024 straż miejska kontroluje nie tylko, czym Polacy palą w piecach, ale również, jakiej klasy jest używany piec. W czasie kontroli sprawdzane będzie źródło ogrzewania w domu, a następnie będzie ono porównywane ze składaną wcześniej deklaracją CEEB.

Kontrole mogą być przeprowadzane również przez urzędników, kominiarzy lub inspektorów ochrony środowiska. W ich trakcie będą zbierane dodatkowe informacje o budynku, tj. rok budowy, grubość ocieplenia dachu, średnia temperatura wewnątrz oraz zużycie paliwa.

Jakie kary za brak CEEB?

Gdy kontrolerzy ustalą, że informacje podane w deklaracji przesłanej do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków są fałszywe, właściciel budynku musi liczyć się z wysoką karą. W razie braku wpisu lub błędnego oświadczenia, właściciel może otrzymać grzywnę w kwocie od 500 zł do nawet 5000 zł.