Stypendium szkolne. Kto, kiedy i ile może dostać

Stypendium szkolne

Rok szkolny 2024/2025 przed nami. Choć edukacja w szkołach publicznych w Polsce jest bezpłatna, to wiadomo, że i tak wiąże się ona ze sporymi wydatkami. Skromna wyprawka szkolna kosztuje kilkaset złotych. Do tego dochodzą rozmaite opłaty dodatkowe w szkołach. Warto na początku roku szkolnego zdać sobie sprawę z tego, że istnieją stypendia szkolne. Kto, kiedy i ile może dostać?

Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Ministerstwo Edukacji Narodowej wypełniając zadanie dotyczące udzielania pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, opiera się na środkach rezerwy celowej budżetu państwa, która zwiększa środki na pomoc materialną realizowaną przez gminy.

Ile wynosi stypendium szkolne

Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie. Stypendium może być wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Aby skorzystać z takiego wsparcia, trzeba spełnić kryteria dochodowe. Dochód uprawniający do ubiegania się w stypendium szkolne wynosił 600 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość tej kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

Jak podkreśla ministerstwo, stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,[…].

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, ale i np. biurka, drukarki, komputera, a także biletów komunikacji miejskiej.

Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomocy dla uczniów na terenie danej gminy muszą znajdować się w gminnym regulaminie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Wniosek o stypendium szkolne

Aby otrzymać stypendium szkolne, trzeba złożyć wniosek. Uwaga! Wniosków nie składa się w szkole. Wniosek o stypendium szkolne składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Tam też pobiera się druki - można też pobrać je ze strony internetowej danego MOPS. Termin składania wniosków o pomoc w formie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 września 2024 roku. Ale w uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Do wniosku należy dołączyć (w zależności od sytuacji):

zaświadczenia o wysokości przychodów z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku za m- c sierpień 2024 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (przychód brutto pomniejszony o: zaliczkę na podatek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób:

zaświadczenie z zakładu pracy,

zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS, KRUS – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu),

kserokopie decyzji o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z MOPS (pomoc społeczna, pomoc socjalna),

kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,

w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopia ostatniego nakazu płatniczego (oryginał do wglądu),

w przypadku działalności gospodarczej (zasady ogólne), gdy była prowadzona w 2023 roku – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego na jakich zasadach jest prowadzona działalność oraz o wysokości dochodu,

w przypadku działalności gospodarczej (ryczałt) – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego na jakich zasadach jest prowadzona działalność oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie,

oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,

oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.

