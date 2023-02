Super oferta w Lidlu! Promocja na narzędzia dla majsterkowiczów i akumulatory

Lidl – narzędzia Parkside do domu i warsztatu

Wybór narzędzi Parkside X 20 V TEAM jest imponujący, w ofercie znajdują się np.:

*Akumulatorowa wyrzynarka

w cenie 179 zł/, wyposażona w regulację skoku wahadła, regulację kąta nachylenia i diodę LED. To narzędzie sprawdzi się podczas majsterkowania oraz różnych remontów – pozwoli przyciąć deski, wykonać otwór w blacie itp. Akumulatorowa wyrzynarka Parkside 20 V ma na tyle dużą moc, że można za jej pomocą obrabiać różne materiały: drewno, stal oraz aluminium

* Akumulatorowa wiertarkowkrętarka Parkside 20 V

Kosztuje 119 zł, ma dwa biegi oraz płynną regulację obrotów, dlatego sprawdzi się np. w trakcie składania albo demontowania mebli, drobnych napraw, remontów itp. W zestawie z urządzeniem znajduje się 8 bitów i 8 wierteł.

* Akumulatorowe mieszadło do farb i zaprawy

Kupimy je za 249 zł. Idealne narzędzie na plac budowy, urządzenie ma wydajny, bezszczotkowy silnik, trwalszy niż te stosowane w większości elektronarzędzi.

* Akumulatorowy pistolet do malowania

Urządzenie do naniesienia farby kosztuje 179 zł, posiada 4 dysze oraz 3 tryby rozpylania (poziomy strumień płaski, pionowy strumień płaski oraz strumień okrągły). Pistolet może rozpylać nie tylko farby, ale także lakiery oraz szkliwa o lepkości nieprzekraczającej 70-DIN-sec.

* Ręczna piła akumulatorowa

Majsterkowiczom przyda się też piła w cenie 249 zł, z automatyczną blokadą wrzeciona – która umożliwia szybką wymianę tarcz – oraz laserem, służącym do wyznaczania prostej linii cięcia. Urządzenie ma przyłącze do zewnętrznego układu odsysania pyłu. Piłą można wykonywać cięcia pod różnym kątem (od 0 do 45 st.).

Lidl -promocja na narzędzia Parkside X 20 V TEAM

Od czwartku 2 lutego w sklepach Lidl Polska będą dostępne te, a także inne narzędzia z serii Parkside X 20 V TEAM. Przy ich zakupie, obowiązuje akcja promocyjna na akumulatory i akumulatory z ładowarką – do soboty 4 lutego będą sprzedawane aż o 50 proc. taniej.

