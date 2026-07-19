Bezpłatna proteza zębowa przysługuje raz na 5 lat, gdy brakuje 5+ zębów, a od 2025 r. NFZ refunduje również stabilniejsze protezy typu overdenture

NFZ pokrywa naprawy i podścielenia protez co 2 lata, jednak refunduje tylko klasyczne protezy akrylowe.

Białe plomby i leczenie kanałowe na NFZ przysługują dorosłym tylko w zębach przednich.

Seniorzy mają dostęp do bezpłatnych zabiegów profilaktycznych: skalingu raz w roku, do trzech badań kontrolnych rocznie oraz pantomogramu raz na pięć lat (od 2025 r.).

Protezy zębowe na NFZ – co przysługuje raz na pięć lat

Jeśli brakuje Ci pięciu lub więcej zębów w jednym łuku, masz prawo do bezpłatnej protezy zębowej finansowanej przez NFZ. Dotyczy to zarówno protez częściowych, jak i całkowitych – potocznie zwanych sztuczną szczęką. Warunek? Można z tego skorzystać raz na pięć lat, chyba że przeszedłeś operację usunięcia nowotworu w obrębie twarzoczaszki – wtedy ograniczenie czasowe nie obowiązuje.

Od stycznia 2025 roku do katalogu dołączyły protezy typu overdenture – to nowoczesne protezy ruchome oparte na zabezpieczonych korzeniach zębowych. Są bardziej stabilne i wygodniejsze niż tradycyjne. Prywatnie kosztują około 3500-4000 złotych, na NFZ są całkowicie bezpłatne. Niestety – jak pokazują dane – terminy oczekiwania na taką protezę w niektórych województwach sięgają nawet końca 2027 roku.

NFZ refunduje tylko klasyczne protezy akrylowe. Jeśli chcesz nowoczesną protezę elastyczną lub wzmocnioną włóknem szklanym, będziesz musiał dopłacić z własnej kieszeni. System finansuje najtańsze warianty, które spełniają podstawowe wymogi medyczne, ale nie zawsze są najbardziej komfortowe.

Naprawa i podścielenie protezy – nie musisz płacić co dwa lata

Jeśli masz już protezę, ale z czasem przestała dobrze przylegać lub uległa uszkodzeniu, nie musisz od razu robić nowej. NFZ refunduje naprawę protezy w większym zakresie z wyciskiem – raz na dwa lata. Możesz też skorzystać z całkowitego podścielenia protezy w sposób pośredni, również raz na dwa lata. Te zabiegi są bardzo istotne, bo proteza zębowa po pewnym czasie użytkowania traci stabilność. Dziąsła i kość ulegają naturalnym zmianom, dlatego proteza wymaga dopasowania. Zamiast płacić prywatnie kilkaset złotych, możesz skorzystać z refundacji NFZ. Wystarczy umówić się do protetyka mającego kontrakt z funduszem.

Białe plomby – dla kogo są darmowe, a kto musi płacić

Obecnie wszystkie wypełnienia ubytków są wykonywane z materiałów kompozytowych – tzw. białych plomb. Problem w tym, że dla seniorów refundacja nie obejmuje wszystkich zębów. Osoby dorosłe, w tym osoby po 60. roku życia, mogą liczyć na białe plomby na NFZ tylko w zębach przednich – czyli w siekaczach i kłach. Jeśli potrzebujesz wypełnienia w zębie bocznym – przedtrzonowcu lub trzonowcu – musisz zapłacić z własnej kieszeni.

Leczenie kanałowe – tylko zęby przednie na NFZ

Jeśli potrzebujesz leczenia kanałowego, NFZ refunduje je tylko w przypadku zębów przednich – siekaczy i kłów. Leczenie kanałowe zębów bocznych u dorosłych nie jest objęte refundacją i trzeba je wykonać prywatnie. Koszt takiego zabiegu w gabinecie prywatnym to od 400 do 1500 złotych za jeden ząb, w zależności od stopnia skomplikowania. Warto wiedzieć, że nowoczesne metody leczenia kanałowego – takie jak użycie mikroskopu, materiałów MTA czy cyfrowego RTG – są poza refundacją NFZ. Jeśli lekarz zaleca takie rozwiązania, trzeba liczyć się z koniecznością płatności prywatnej.

Co jeszcze możesz zrobić za darmo – pełna lista dla seniorów

Oprócz protez i plomb seniorzy mają dostęp do szeregu innych bezpłatnych zabiegów stomatologicznych. Raz w roku możesz wykonać skaling, czyli usunięcie kamienia nazębnego – to podstawa profilaktyki chorób przyzębia. Bez tego zabiegu ryzyko zapalenia dziąseł i paradontozy znacznie wzrasta. NFZ finansuje także badanie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej raz do roku oraz kontrolne badania stomatologiczne – możesz wykonać je nawet trzy razy w roku bezpłatnie. Od 2025 roku seniorzy mogą też skorzystać z pantomogramu – zdjęcia panoramicznego całej jamy ustnej – raz na pięć lat. To badanie kosztuje prywatnie około 100-150 złotych, a na NFZ jest całkowicie darmowe. Pantomogram pozwala wykryć ukryte problemy, takie jak torbiele, zmiany zapalne czy ukryte ubytki.

EKG 2026 - dr n. med. Krzysztof Kurek, dyrektor medyczny i członek zarządu Grupy LUX MED, rektor Wyższej Szkoły Nauk Medycznych w Warszawie