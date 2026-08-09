Za niewłaściwą jazdę po chodniku (np. utrudnianie ruchu pieszym, zbyt szybka jazda) grozi mandat w wysokości 300 zł.

Obowiązek jazdy w kasku od czerwca 2026 r. dotyczy wyłącznie osób poniżej 16. roku życia i przewożonych dzieci, dorosłych rowerzystów nie obejmuje.

Upewnij się, że Twój rower posiada obowiązkowe wyposażenie (światła, sprawny hamulec, dzwonek), bo za jego brak możesz otrzymać mandat w wysokości około 100 zł.

Jakie mandaty grożą rowerzystom w 2026 roku?

Wycieczka rowerowa w 2026 roku może zakończyć się mandatem, i to wcale nie małym. Warto pamiętać, że rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego i za łamanie przepisów grożą mu konkretne kary finansowe. Szczególnie dotkliwe mogą być te za nieprawidłową jazdę po chodniku, co dla wielu jest codziennym nawykiem.

W 2026 roku mandaty dla rowerzystów za jazdę po chodniku mogą wynieść nawet 300 zł, a policja regularnie prowadzi kontrole w całej Polsce. Funkcjonariusze zwracają uwagę nie tylko na sam fakt poruszania się w miejscu dla pieszych, ale też na styl jazdy. Taryfikator przewiduje tu kilka możliwości:

300 zł – za poruszanie się po chodniku z prędkością większą niż prędkość pieszego,

300 zł – za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na chodniku,

300 zł – za utrudnianie ruchu pieszemu,

200 zł – za ogólne naruszenie przepisów dotyczących korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych,

50-100 zł – za przejeżdżanie rowerem wzdłuż przejścia dla pieszych.

Policjanci nie ograniczają się do rutynowych kontroli. W całym kraju cyklicznie organizowane są akcje, takie jak "Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego", którą 6 sierpnia prowadzą na przykład policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego. To sygnał, że taryfa ulgowa dla rowerzystów się skończyła.

Tykocin. Policjanci dogonili 44-latka i jego kolegę, którzy uciekali motorowerem

Czy za brak kasku na rowerze można dostać mandat?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań, zwłaszcza w kontekście przepisów, które weszły w życie w czerwcu 2026 roku. Odpowiedź jest prosta: tak, ale nie dotyczy to wszystkich. Nowe prawo ma na celu przede wszystkim ochronę najmłodszych uczestników ruchu.

Obowiązek używania kasku ochronnego dotyczy:

osób kierujących rowerem, hulajnogą elektryczną czy urządzeniem transportu osobistego (UTO), które nie ukończyły 16. roku życia,

dzieci do 7. roku życia, które są przewożone na rowerze, w foteliku, wózku rowerowym lub przyczepce.

Od czerwca 2026 roku mandat za brak kasku w wysokości 100 zł grozi opiekunom dzieci poniżej 16. roku życia, ale dorośli rowerzyści nie mają obowiązku jego noszenia. Kara nie jest wysoka, bo ustawodawcy zależało głównie na zwróceniu uwagi rodziców na bezpieczeństwo ich pociech. Mimo braku przymusu, policja i eksperci od bezpieczeństwa ruchu drogowego zalecają jazdę w kasku każdemu, bez względu na wiek.