Nawet 1438 zł za pracę w weekendy. Biedronka szuka chętnych

Grażyna Czekalińska
Grażyna Czekalińska
2026-08-09 12:57

Biedronka szuka osób, które chcą dorobić bez pracy na pełny etat. Sieć oferuje zatrudnienie w piątki, soboty i niedziele, a doświadczenie nie jest wymagane. Przy 1/4 etatu wynagrodzenie wraz z premią może sięgnąć 1438 zł brutto miesięcznie. Kolejne rekrutacje są już w planach.

Biedronka
Autor: Shutterstock Sklep Biedronka z charakterystycznym logo uśmiechniętej biedronki i hasłem "Codziennie niskie ceny", witający klientów w dniu promocji 5+5 gratis na cukier. W witrynach widoczne plakaty z aktualnymi ofertami. Więcej o promocjach przeczytasz na portalu Super Biznes.
  • Biedronka otwiera nowe możliwości zatrudnienia, proponując elastyczną pracę tylko w weekendy, idealną dla osób szukających dodatkowego dochodu.
  • Sieć nie wymaga doświadczenia i oferuje do 1438 zł brutto miesięcznie za 1/4 etatu, zapewniając umowę i świadczenia socjalne.
  • Sprawdź, czy ta oferta jest dla Ciebie i dowiedz się, jak łatwo możesz podreperować swój budżet, pracując tylko w piątki, soboty i niedziele!

Praca w Biedronce tylko w weekendy za nawet 1438 zł brutto – sieć rozwija ofertę dla osób zainteresowanych dodatkowym zatrudnieniem. Chodzi o pracę na 1/4 etatu w piątki, soboty i niedziele. To rozwiązanie może zainteresować m.in. studentów oraz osoby, które mają już inne zajęcie w tygodniu i szukają dodatkowego źródła dochodu.

Biedronka zatrudnia w tym modelu m.in. na stanowiskach sprzedawcy-kasjera, kasjera oraz pracownika sklepu. Kandydaci nie muszą mieć wcześniejszego doświadczenia w handlu, a rekrutacja odbywa się według standardowych zasad obowiązujących w sieci.

Biedronka będzie szukać kolejnych pracowników na weekendy

Zainteresowanie takim modelem zatrudnienia ma być na tyle duże, że Jeronimo Martins Polska zapowiada kontynuację naborów.

W najbliższych miesiącach planujemy prowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na te stanowiska, odpowiadając na zauważalny wzrost zainteresowania pracą weekendową […] Od kandydatów nie jest wymagane doświadczenie, a rekrutacja przebiega według standardowego procesu – powiedziała „Faktowi” Grażyna Wątko.

Weekendowe zatrudnienie nie jest przy tym typową pracą dorywczą na umowie cywilnoprawnej. Z informacji przedstawionych w materiale źródłowym wynika, że Biedronka oferuje umowę o pracę oraz dostęp do pakietu świadczeń socjalnych, podobnie jak w przypadku pozostałych pracowników sieci.

Ile można zarobić za pracę w weekendy w Biedronce?

Przy zatrudnieniu na 1/4 etatu minimalne wynagrodzenie podstawowe wynosi 1200 zł brutto miesięcznie. Według wyliczeń przytoczonych w materiale źródłowym daje to około 1000 zł netto.

Więcej można otrzymać po doliczeniu premii. W takim przypadku zarobki mogą wzrosnąć do 1438 zł brutto, czyli około 1170 zł na rękę. Premia nie jest jednak tym samym co wynagrodzenie podstawowe, dlatego maksymalnej kwoty nie należy traktować jako gwarantowanej wypłaty dla każdego pracownika.

Oferta może być szczególnie interesująca dla osób, które w tygodniu studiują lub pracują w innym miejscu, a wolne dni chcą wykorzystać na dodatkowy zarobek. Konkretne wakaty zależą jednak od zapotrzebowania poszczególnych sklepów. Aktualnych ofert pracy weekendowej należy szukać w oficjalnym serwisie rekrutacyjnym Biedronki.

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