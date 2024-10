Surowsze kary za jazdę po alkoholu. Tego chcą Polacy

Wynajmujesz mieszkanie? Trafisz do rejestru i zapłacisz wyższy podatek

Jak przypomniano w artykule, obecnie za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech. "Kierujący musi się także liczyć z konfiskatą pojazdu i czasowym zakazem prowadzenia" – dodano.

Na pytanie, czy kara dla kierowców jeżdżących w stanie nietrzeźwości powinna być surowsza, twierdząco odpowiedziało 58,6 proc. ankietowanych. Zdaniem 36,6 proc. obowiązujące kary są odpowiednie, a według 1 proc. – zbyt surowe. 3,8 proc. badanych nie ma w tej sprawie zdania.

3/5 ankietowanych chce blokady alkoholowej w samochodzie jako sankcji

Ankietowanych zapytano też: "Jeśli powinna być surowsza kara za jazdę w stanie nietrzeźwości, to jaka?". "Według 62 proc. pytanych pijani kierowcy powinni być zobowiązani do instalowania blokady alkoholowej w pojeździe. Na dalszych miejscach wskazano również dodatkowe kary finansowe uzależnione od wysokości zarobków (56,4 proc. wskazań), dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów (55,3 proc.), wyższa kara więzienia (52,6 proc.), przymusowe leczenie w ośrodku uzależnień (45,2 proc.) oraz zobowiązanie do odbycia kursu edukacyjnego (35 proc.). Zdania w tej kwestii nie ma 1,3 proc. pytanych" – podał "DGP".

Badanie zrealizowano w dniach 27-29 września metodą CAWI/CATI na ogólnopolskiej próbie 1000 respondentów.

Badania psychologiczne na prawo jazdy?

Psycholog transportu dr Piotr Mamcarz zapytany o to, dlaczego ludzie kierują pod wpływem alkoholu albo mimo sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, zwrócił uwagę, że każdy człowiek ma wolną wolę.

"Osoby, które prowadzą z nadmierną prędkością, bądź pod wpływem alkoholu to osoby antyspołeczne, które przez wiele lat powtarzają te same schematy. Granica niezauważalnie się przesuwa. Patologiczne zachowania zaczynają się od naszych, codziennych wyborów. Na przykład najpierw jadę o 5 km/h szybciej, później 10 km, następnie 20 czy 50 km/h szybciej, niż jest to dozwolone" – zaznacza psycholog.

- Każdy kierowca powinien mieć badania psychologiczne na prawo jazdy – podkreślił.