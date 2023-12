Świadczenia dla seniorów, niepełnosprawnych i rodzin zagrożone? Czekają na ruch Tuska

Rząd planuje połączenie systemu opieki długoterminowej, który obecnie jest podzielony między różne resorty i samorządy. Wyzwaniem jest również deinstytucjonalizacja, przenosząca usługi opieki bliżej domu i rodziny. Nowa ustawa ma wprowadzić bon na opiekę dla seniorów, jednak konieczne jest szkolenie opiekunów, których brakuje na rynku.

W kontekście asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami, projektowane zmiany mają rozszerzyć zakres wsparcia, wprowadzić ograniczenia wiekowe i uzupełnić istniejące programy. Krytyka społeczna dotyczy niskich stawek dla asystentów i braku możliwości wykonywania czynności pielęgnacyjno-medycznych.

Świadczenie Wspierające dla osób z niepełnosprawnościami wymaga oceny zespołu, ale brakuje lekarzy do pracy w tych zespołach. Projekt ustawy ma przedłużyć ważność niektórych orzeczeń o niepełnosprawności do września 2024 r.

W obszarze pieczy zastępczej, wprowadzono zmiany w celu zwiększenia liczby rodzin zastępczych. Zmieniono także zasady dla samodzielnych rodziców, ale nowa władza ma jeszcze dużo do zrobienia, zwłaszcza w zakresie dostępu do świadczeń medycznych.

Program 500 plus przekształca się w 800 plus, a władza zobowiązuje się do utrzymania transferów społecznych. Jednak spadek zaostrzonych przepisów aborcyjnych pozostawia wiele do dyskusji, szczególnie po wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Lewica przedstawia projekty depenalizacji aborcji, a także przypomina o zapomnianej Ustawie za życiem, która czeka na obiecaną poprawkę od blisko 7 lat.

W PRL-u ten głos znali wszyscy! Pamiętasz teksty piosenek Maryli Rodowicz? Pytanie 1 z 10 Dokończ: Małgośka, wróżą z kart, / on nie jest grosza wart a weź go czart, to nie żart to nie jest żart, weź go czart a weź go czart, weź go czart Dalej